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Lampardlı Chelsea'den ilk galibiyet
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Lampardlı Chelsea'den ilk galibiyet

İngiliz ekibi Chelsea, Lampard ile çıktığı maçta Norwich City'yi 3-2 mağlup etti.

İngiliz ekibi Chelsea, Lampard ile çıktığı maçta Norwich City'yi 3-2 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Chelsea, Norwich City'yi 3-2 yendi. Ligin üçüncü hafta mücadelesinde deplasmanda Norwich City ile karşılaşan Londra ekibi, genç yıldızları Tammy Abraham'ın 3 ve 68, Mason Mount'un da 17. dakikada attığı gollerle sahadan üç puanla ayrıldı.

Ev sahibi ekibin golleri 6. dakikada Todd Cantwell ve 30. dakikada Teemu Pukki'den geldi. Chelsea, yeni teknik direktörü Frank Lampard yönetiminde ilk galibiyetini aldı.


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