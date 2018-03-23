Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
La Casa De Papel’İn Gerçek Hikayesi Ne?
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: Mine KARACA

La Casa De Papel’İn Gerçek Hikayesi Ne?

Son zamanlara damgasını vuran yabancı dizilerin başında La Casa De Papel dizisi gelmektedir. Zekice kurgulanan senaryosu, oyuncu kadrosuyla ve çekim profesyonelliğiyle dikkatlerini üzerine çekmiştir.

Bu kadar çok sevilip izlenmesinin bir diğer sebebi ise izleyicilerin, oyuncularda kendilerini bulabilmelidir. La Casa De Papel dizisindeki karakterler öyle detaylı yazılmıştır ki izleyiciler kendilerini bu karakterle özleştirebilirler. Bu bir dizi veya film için çok önemli bir etkileşimdir. Bu etkileşimin olduğu her işte başarılı olunabilir. La Casa De Papel ‘in gerçek hikayesi ne? diye sorulduğunda izleyiciler darphane ve soygun gibi kelimeler kullanabilirler.

La Casa De Papel Neyi Anlatıyor?

La Casa De Papel 9 soyguncunun İspanyol darphanesi soymasıyla ortaya çıkmaktadır. Fakat bu ilk akla gelen soygunlar gibi değildir. Bu 9 karakter darphaneye paraları çalmaya değil, kendilerine daha çok para basmaya girmişlerdir. Dizinin farklılığı burada da ortaya çıkmaktadır. Amaçları kendilerine zaman tanıyıp, istedikleri meblağı alıp oradan uzaklaşıp hayallerine koşmaktır. Her bir soyguncunun kendine has bir hikayesi vardır. Fakat hepsinin ortak bir özelliği vardır. Hiç birinin kaybedecek bir şeyi yoktur.

Bu soygun onların hayatını yeniden başlatacak bir olay haline gelmiştir. Bu soygun onlar için yaşam ve ölüm arasında ki ince çizgi haline gelmiştir. Bu yüzden dizide ara ara karakterler arasında çatışma meydana gelmektedir. Dizinin ve soygunun başı olarak görülen "Profesör" diye adlandırılan bir karakter vardır. Profesör bütün soygunu kendisi planlamış ve tüm hayatını bu soyguna adamıştır. Bu soygunun beyni profesör olmaktadır. Fakat karakterler başlarına daha neler gelecek farkında değillerdir.

La Casa De Papel Nereden İzlenilir?

La Casa De Papel çeşitli dizi sitelerinde bulunmaktadır. Fakat daha kaliteli bir yayın seyretmek isterseniz internetten ücretli olarak bir siteye olup, görüntü kalitesi daha yüksek bir şekilde izleyebilirsiniz. Macera ve aksiyonun eksik olmadığı bu dizide farklı hikayelere tanık olabilirsiniz.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İsrail'in Gazze'deki saldırısı sonrası BM devreye giriyor
Kuyrukyağını ye, bol şekersiz çay iç!,,,
İsrail yine Filistinlilere saldırdı; 15 ölü
Fransa’ya Yıldırım tepkisi; ABD ile vardiya değişimi
Boğaziçi Üniversitesi'ni karıştıran mail
Çocuk istismarcılarına hadım cezası kanunlaşıyor
Türkler’in antibiyotik çılgınlığı dünyayı dehşete düşürüyor
HDI Sigorta Arma Spor, emin adımlarla süper lig yolunda ilerliyor
Trump Amerikan ordusunun Suriye’den çekileceğini açıkladı
-
Çok Okunanlar
Komandolar Afrin'e girdi. Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor
Komandolar Afrin'e girdi. Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor
Çanakkale dünya’ya 'Kahramanlık' dersi verdi
Çanakkale dünya’ya 'Kahramanlık' dersi verdi
Mehmetçik’in 'Afrin destanı' Beyaz Perde'ye taşındı
Mehmetçik’in 'Afrin destanı' Beyaz Perde'ye taşındı
Çiftlik bank'ın karşılıksız çekleri piyasayı salladı
Çiftlik bank'ın karşılıksız çekleri piyasayı salladı
Çarşı'nın morali bozuk. 4 yılda 430 bin esnaf iflas etti
Çarşı'nın morali bozuk. 4 yılda 430 bin esnaf iflas etti
AFAD deprem riski haritası nasıl çalışıyor? - Adres üzerinden deprem riski sorgulama
AFAD deprem riski haritası nasıl çalışıyor? - Adres üzerinden deprem riski sorgulama
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
İsrail'in Gazze'deki saldırısı sonrası BM devreye giriyor
İsrail'in Gazze'deki saldırısı sonrası BM devreye giriyor
Kuyrukyağını ye, bol şekersiz çay iç!,,,
Kuyrukyağını ye, bol şekersiz çay iç!,,,
İsrail yine Filistinlilere saldırdı; 15 ölü
İsrail yine Filistinlilere saldırdı; 15 ölü
Fransa’ya Yıldırım tepkisi; ABD ile vardiya değişimi
Fransa’ya Yıldırım tepkisi; ABD ile vardiya değişimi
Boğaziçi Üniversitesi'ni karıştıran mail
Boğaziçi Üniversitesi'ni karıştıran mail
Çocuk istismarcılarına hadım cezası kanunlaşıyor
Çocuk istismarcılarına hadım cezası kanunlaşıyor
Türkler’in antibiyotik çılgınlığı dünyayı dehşete düşürüyor
Türkler’in antibiyotik çılgınlığı dünyayı dehşete düşürüyor
HDI Sigorta Arma Spor, emin adımlarla süper lig yolunda ilerliyor
HDI Sigorta Arma Spor, emin adımlarla süper lig yolunda ilerliyor
Trump Amerikan ordusunun Suriye’den çekileceğini açıkladı
Trump Amerikan ordusunun Suriye’den çekileceğini açıkladı
GetContact uygulamasından numaramı nasıl silerim?
GetContact uygulamasından numaramı nasıl silerim?
Tekvandocularımız engel tanımadı
Tekvandocularımız engel tanımadı
İftira cinayetinde babaya 25 yıl hapis cezası
İftira cinayetinde babaya 25 yıl hapis cezası

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık