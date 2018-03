La Casa De Papel’İn Gerçek Hikayesi Ne?

Bu kadar çok sevilip izlenmesinin bir diğer sebebi ise izleyicilerin, oyuncularda kendilerini bulabilmelidir. La Casa De Papel dizisindeki karakterler öyle detaylı yazılmıştır ki izleyiciler kendilerini bu karakterle özleştirebilirler. Bu bir dizi veya film için çok önemli bir etkileşimdir. Bu etkileşimin olduğu her işte başarılı olunabilir. La Casa De Papel ‘in gerçek hikayesi ne? diye sorulduğunda izleyiciler darphane ve soygun gibi kelimeler kullanabilirler.



La Casa De Papel Neyi Anlatıyor?



La Casa De Papel 9 soyguncunun İspanyol darphanesi soymasıyla ortaya çıkmaktadır. Fakat bu ilk akla gelen soygunlar gibi değildir. Bu 9 karakter darphaneye paraları çalmaya değil, kendilerine daha çok para basmaya girmişlerdir. Dizinin farklılığı burada da ortaya çıkmaktadır. Amaçları kendilerine zaman tanıyıp, istedikleri meblağı alıp oradan uzaklaşıp hayallerine koşmaktır. Her bir soyguncunun kendine has bir hikayesi vardır. Fakat hepsinin ortak bir özelliği vardır. Hiç birinin kaybedecek bir şeyi yoktur.



Bu soygun onların hayatını yeniden başlatacak bir olay haline gelmiştir. Bu soygun onlar için yaşam ve ölüm arasında ki ince çizgi haline gelmiştir. Bu yüzden dizide ara ara karakterler arasında çatışma meydana gelmektedir. Dizinin ve soygunun başı olarak görülen "Profesör" diye adlandırılan bir karakter vardır. Profesör bütün soygunu kendisi planlamış ve tüm hayatını bu soyguna adamıştır. Bu soygunun beyni profesör olmaktadır. Fakat karakterler başlarına daha neler gelecek farkında değillerdir.



La Casa De Papel Nereden İzlenilir?



La Casa De Papel çeşitli dizi sitelerinde bulunmaktadır. Fakat daha kaliteli bir yayın seyretmek isterseniz internetten ücretli olarak bir siteye olup, görüntü kalitesi daha yüksek bir şekilde izleyebilirsiniz. Macera ve aksiyonun eksik olmadığı bu dizide farklı hikayelere tanık olabilirsiniz.