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KYK burs ve kredileri ne kadar oldu 2018/2019? Üniversite öğrencileri ne kadar bursa alacak?
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Eğitim - - Editör: Sefa Koçak

KYK burs ve kredileri ne kadar oldu 2018/2019? Üniversite öğrencileri ne kadar bursa alacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni akademik yılın açılış konuşmasında üniversite öğrencilerinin yeni KYK burs ve kredi ücretlerini açıkladı. Peki üniversite öğrencileri ne kadar KYK burs ve kredisi alacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen yeni akademik yıl açılış töreninde konuştu. 2018/2019 akademik yılı açılış töreninde konuşan Erdoğan, kredi ve burs miktarını açıkladı. Buna göre üniversite öğrencileri yeni dönemde 500 TL burs ve veya kredi alabilecekken, yüksek lisans öğrencileri 1000 TL alacak. Doktora öğrencilerinin aylık alacağı burs ise 1500 TL olarak düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

YABANCI ÖĞRENCİ SAYISINDA ARTIŞ

"Değerli misafirler Yüksek Öğrenim sistemimiz çok yüksek bir seviyede bulunuyor. Ülkemizin sınırlarını da aştık. 7 milyon 611 bin öğrencimiz bulunuyor. Geçen hafta Almanya'da sordum, ne kadar öğrenci var diye, 3 milyon dediler. Bizden nüfusları daha fazla. Onların öğrenci sayısı 3 bizde ise 8 milyona yakın. İlk 500'ün içinde iki üniversite değil, daha da artırmamız lazım. Hocalarımızdan biraz daha gayret. İnşallah çok sayıda üniversitelerimizle girip, adımızı oralara yazdıralım. Üniversitelerimizde yabancı uyruklu öğrenci sayısı olumsuz propagandalara rağmen arttı. Ülkemizde üniversiteli öğrenci sayısındaki artış dünyadaki yerimizi güçlendiriyor."

DERSHANELERİN GELECEĞİ

"Dershane sistemini ülkemizden tamamen kaldırdık. Artık benim vatandaşım damdaki davarını, kolundaki bileziği satarak kurslara çocuklarını göndermekten kurtuldu. Paralel eğitim sistemlerine asla müsaade etmeyiz.

"YATAK KAPASİTESİ 640 BİNİ BULDU"

Öğrencilerimizin barınma sorunu için açtığımız yurtların yatak kapasitesi 640 bini buldu.

"LİSANSTA 500 LİRA, YÜKSEK LİSANSTA 1000 LİRAYA YÜKSELTTİK"

Öğrencilerimiz nedense hep burs istiyorlar. Krediye neden yaklaşmıyorsun? Bunun da sana avantajları var. Bunlar iş bulunca geri ödemek kaydıyla veriliyor. Öğrencilerimize buradan bir müjde vermek istiyorum. Kredi burs miktarını gelecek yıldan itibaren artıracağız. Burs miktarını lisansta 500 lira, yüksek lisans 1000, doktorada 1500 liraya yükselttik.

"ÜNİVERSİTELERİMİZE KARİYER MERKEZLERİ KURMAK İSTİYORUZ"

Türkiye dijital dönüşümünü tamamlamak zorundadır. Geleceğin savaşlarının siber olarak gerçekleşeceğini unutmamalıyız. Verimliliği ve rekabet gücünü yükseltecek projelere destek vereceğiz. Büyük bir teknoloji hamlesi başlatmak istiyoruz. İlk işlerden biri yüksek öğretimde yetenek yönetimi sistemine geçmektir. Üniversitelerimizin tamamına kariyer merkezleri kurmak istiyoruz. Üniversite öğrencilerine ilk girdikleri yıldan itibaren kariyer planlamasında rehberlik edecek çalışmalar, etkinlikler düzenlenecek. Yabancı dil eğitiminde de merkezi bir sistem oluşturmak istiyoruz. Sınavlar merkezi olarak ÖSYM üzerinden yapılabilir. Belli bir seviyeyi tutturulabilir. Böylece ÖSYM raporlayacak, eksik ve fazlamızı görerek planlama yapacağız.

"DEMOKRASİ GÜCÜNÜ HALKTAN ALIR, MEDYA İLE DEMOKRASİ OLMAZ"

Hep gördüğümüz bir gerçeği ABD ve Almanya ziyaretinde gördük. Batı'nın medyasında yanlış bilgiler dolaşıyor. Bunları düzeltmek için çalışmamız gerekiyor. Bu devasa ülkeleri başında olanların değil, medyaların yönettiğini gördüm. Ben de dedim ki, medyayı bırakın, halkınız ne düşünüyor bunu söyleyin. Bizde de bir zamanlar böyleydi. Dördücü kuvvet falan. Yarın bizim medya yazar, varsın yazsın. Bizim derdimiz halkımız ya. Bize halkımız kaç puan veriyor önemli olan bu. Demokrasi gücünü halktan alır. Halk varsa demokrasi var, yoksa yoktur. Medya ile falan demokrasi olmaz. Öyle demokrasi olur ki, medya da güçlüdür.


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