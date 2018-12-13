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Kuzeyden Su Türk Voleyboluna resmi sponsor oldu
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Spor - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Kuzeyden Su Türk Voleyboluna resmi sponsor oldu

Türkiye Voleybol Milli Takımlarının resmi su sponsoru Kuzeyden Su markası oldu. Aynı zamanda Getir'in bir iştiraki olan Kuzeyden su aynı zamanda Türkiye Basketbol Milli Takımları'nında resmi sponsorluğunu yapıyor.

Türkiye Voleybol Milli Takımlarının resmi su sponsoru Kuzeyden Su markası oldu. Aynı zamanda Getir'in bir iştiraki olan Kuzeyden su aynı zamanda Türkiye Basketbol Milli Takımları'nında resmi sponsorluğunu yapıyor. 

2020 YILINA KADAR SPONSOR

Kuzeyden Su artık ulusal ve uluslararası voleybol Milli Takım organizasyonlarnıda da resmi su sponsoru olarak yer alacak. 2020'ye kadar hem Türkiye Voleybol Federasyonunun hem de Türk Milli Takımlarının su ihtiyacını karşılayacak.

SAĞLIĞA VE SPORA SAHİP ÇIKIYORLAR

Sponsorluk anlaşması öncesinde açıklamalar yapan Getir ve Kuzeyden kurucusu Nazım Salur, Getir'i 3.5 yıl evvel kurduklarını hatırlatarak zaman içinde insan sağlığı için en önemli unsurlardan biri olan suyu herkese 7/24, istenilen anda ulaşılabilir hale getirmek de vizyonunumuzun bir parçası oldu. Nazım Salur, "Kendine vakit ayırmak isteyen şehir insanının ihtiyaçlarına anında cevap bulabileceği bir teknoloji üretme vizyonuyla yola çıktık.

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A-Z'YE VOLEYBOL

"İlk günden beri sağlığa ve spora sahip çıktığımız markamızla bu yıl Haziran ayı itibariyle Türkiye Baskebol Federasyonu'nun resmi su sponsoru olduk. Voleybol Milli Takımımıza, Efeler ve Sultanlar liglerine, alt yaş grupları sporcularımıza ve Kupa Volley'e sponsoruz. Türk sporunun yanında olmak ve Türk Milli Takımlarımızı desteklemekten dolayı gurur duyuyoruz."

DESTEK VERMEYİ SÜRDÜRECEK

"Getir bundan sonra Türk sporuna daha çok destek verecek ve binlerce voleybal topu dağıtacak. Spor malzemesi desteğinde bulunacak" şeklinde konuştu.

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BAŞARIYA GİDEN YOLDA BÜYÜK GÜÇ

Sponsorluk anlaşması imza töreninde konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ; " Başarıya giden yolda, sponsorların destekleri her zaman çok büyük bir güç kaynağıdır. Türk sporu ve Türk voleybolunun daha iyi yerlere gelmesi için birlikte çalışacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.


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