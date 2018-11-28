Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında göçük meydana geldi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7 No'lu viyadük inşaatında göçük meydana geldi. Beton bir blok, üzerinde bulunan işçilerle birlikte yaklaşık 30 metreden toprak zemine düştü. Beton altında kalan işçileri kurtarma çalışmaları sürüyor. Göçüğün neden meydana geldiği henüz belirlenemezken, ilk bilgilere göre 5 işçinin göçük altında kaldığı öğrenildi.

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Olay, Gebze Tavşanlı mevkiinde meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında yapılan 7 nolu viyadük inşaatında meydana geldi. Viyadük başlık ayağı montajının yapıldığı sırada çökme yaşandı. Yaklaşık 30 metre yükseklikte bulunan viyadükte çalışan işçiler aşağı düşerek enkazın altında kaldı. İhbar üzerine olay 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. İşçilerin enkazın altından çıkarılması için çalışma başlatıldı. Enkaz altında 5 işçinin kaldığı öğrenildi.

AKUT, AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerinin arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

KUZEY MARMARA OTOYOLU NEREDE?

Proje, İstanbul Boğazı'na yapılacak 3'üncü köprü üzerinden Adapazarı'nı Tekirdağ'a bağlayacak 414 kilometre uzunluğu ile 421 kilometrelik İstanbul-İzmir Otoyolu Projesi'nden sonra Türkiye'nin en büyük ikinci yap-işlet-devret projesi.

İstanbul Boğazı'na yapılacak 3. köprünün de içinde bulunduğu Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle inşa edilecek Kuzey Marmara Otoyol Projesi'nin 6 milyar dolara mal olacağı açıklandı.