Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında göçük meydana geldi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında göçük meydana geldi

Kocaeli Gebze'de Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında beton blok işçilerin üzerine düştü. Kurtarma çalışmalarının devam ettiği enkazda 5 işçinin beton altında kaldığı öğrenildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7 No'lu viyadük inşaatında göçük meydana geldi. Beton bir blok, üzerinde bulunan işçilerle birlikte yaklaşık 30 metreden toprak zemine düştü. Beton altında kalan işçileri kurtarma çalışmaları sürüyor. Göçüğün neden meydana geldiği henüz belirlenemezken, ilk bilgilere göre 5 işçinin göçük altında kaldığı öğrenildi. 

Olay, Gebze Tavşanlı mevkiinde meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında yapılan 7 nolu viyadük inşaatında meydana geldi. Viyadük başlık ayağı montajının yapıldığı sırada çökme yaşandı. Yaklaşık 30 metre yükseklikte bulunan viyadükte çalışan işçiler aşağı düşerek enkazın altında kaldı. İhbar üzerine olay 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. İşçilerin enkazın altından çıkarılması için çalışma başlatıldı. Enkaz altında 5 işçinin kaldığı öğrenildi.

AKUT, AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerinin arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. 

koca

KUZEY MARMARA OTOYOLU NEREDE?

Proje, İstanbul Boğazı'na yapılacak 3'üncü köprü üzerinden Adapazarı'nı Tekirdağ'a bağlayacak 414 kilometre uzunluğu ile 421 kilometrelik İstanbul-İzmir Otoyolu Projesi'nden sonra Türkiye'nin en büyük ikinci yap-işlet-devret projesi.

 

İstanbul Boğazı'na yapılacak 3. köprünün de içinde bulunduğu Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle inşa edilecek Kuzey Marmara Otoyol Projesi'nin 6 milyar dolara mal olacağı açıklandı. 

Kuzey

 

 


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Vali'nin özel kalem müdürüyüm diyerek iş adamını dolandırdı
Erdoğan: Milyonlarca aç insanın sorumlusu biziz
Erzincanlı Yıldırım, İstanbul'da denge arıyor
Çocuğunun okul masraflarını ödeyemeyen baba intihara kalkıştı
Adana'da satılık çocuk ihbarı polisi alarma geçirdi
KPSS Önlisans 4 Kasım sınav sonuçları açıklandı KPSS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak
Karamollaoğlu; İstanbul çantada keklik değil!
Tarım Bakanı uyardı: Bu ürünlerden uzak durun
Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında göçük meydana geldi
-
Çok Okunanlar
Erdoğan ve Trump telefonda güven tazeledi
Erdoğan ve Trump telefonda güven tazeledi
İnsanlık sınıfta kaldı; Yemen açlıkla pençeleşiyor
İnsanlık sınıfta kaldı; Yemen açlıkla pençeleşiyor
Emniyetten 11 ilde Alaattin Çakıcı operasyonu
Emniyetten 11 ilde Alaattin Çakıcı operasyonu
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Silivri Cezaevi'nde cinsel ilişki rezaleti
Silivri Cezaevi'nde cinsel ilişki rezaleti
Aile okul aidatını ödeyemedi diye 5 yaşındaki çocuğu okuldan attı
Aile okul aidatını ödeyemedi diye 5 yaşındaki çocuğu okuldan attı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Son Haberler
Vali'nin özel kalem müdürüyüm diyerek iş adamını dolandırdı
Vali'nin özel kalem müdürüyüm diyerek iş adamını dolandırdı
Erdoğan: Milyonlarca aç insanın sorumlusu biziz
Erdoğan: Milyonlarca aç insanın sorumlusu biziz
Erzincanlı Yıldırım, İstanbul'da denge arıyor
Erzincanlı Yıldırım, İstanbul'da denge arıyor
Çocuğunun okul masraflarını ödeyemeyen baba intihara kalkıştı
Çocuğunun okul masraflarını ödeyemeyen baba intihara kalkıştı
Adana'da satılık çocuk ihbarı polisi alarma geçirdi
Adana'da satılık çocuk ihbarı polisi alarma geçirdi
KPSS Önlisans 4 Kasım sınav sonuçları açıklandı KPSS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak
KPSS Önlisans 4 Kasım sınav sonuçları açıklandı KPSS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak
Karamollaoğlu; İstanbul çantada keklik değil!
Karamollaoğlu; İstanbul çantada keklik değil!
Tarım Bakanı uyardı: Bu ürünlerden uzak durun
Tarım Bakanı uyardı: Bu ürünlerden uzak durun
Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında göçük meydana geldi
Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında göçük meydana geldi
Binbaşı Kulaksız'ı şehit eden PKK'lı Çektar Soro etkisiz hale getirildi
Binbaşı Kulaksız'ı şehit eden PKK'lı Çektar Soro etkisiz hale getirildi
Kitaplarını alan lise öğrencileri metrobüse koştu
Kitaplarını alan lise öğrencileri metrobüse koştu
İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji