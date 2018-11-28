Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında beton blok işçilerin üzerine düştü

Kuzey Marmara Otoyolu'nun inşaatında göçük meydana geldi. Göçüğün neden meydana geldiği henüz belirlenemezken, ilk bilgilere göre 5 işçinin göçük altında kaldığı öğrenildi.

Olay, Gebze Tavşanlı mevkiinde meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında yapılan 7 nolu viyadük inşaatında meydana geldi. Viyadük başlık ayağı montajının yapıldığı sırada çökme yaşandı. Yaklaşık 30 metre yükseklikte bulunan viyadükte çalışan işçiler aşağı düşerek enkazın altında kaldı. İhbar üzerine olay 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. İşçilerin enkazın altından çıkarılması için çalışma başlatıldı. Enkaz altında 5 işçinin kaldığı öğrenildi.