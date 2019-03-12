'Kuvvetli Yağış' Uyarısı

Yağışların, öğle saatlerinden itibaren Trakya kesimi, İstanbul, Çanakkale ve İzmir çevreleriyle, Balıkesir'in kuzey kıyıları, Edremit Körfezi ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde olacağı öngörülüyor. Doğu kesimlerinde buzlanma ve don, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olacağı bekleniyor.

Yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli bir şekilde geleceğini açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalarla ilgili uyarıda bulundu.

Hava sıcaklıkları yağışlarla birlikte 2 ile 4 derece düşse de, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Batı Karadeniz ve Marmara Denizlerinde fırtınalı rüzgar, Kuzey Ege'de ise kuvvetli fırtına bekleniyor.