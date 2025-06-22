Kütahya'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta ele geçirilen ve kaliforniyum olduğu öne sürülen maddeyle ilgili ilk resmi açıklama geldi. Kütahya Valisi Musa Işın, yapılan ön incelemelerde maddenin kaliforniyum olmadığının belirlendiğini duyurdu.

Vali Işın, “20 Haziran’da bir şahsın üzerinde ele geçirilen ve kaliforniyum olduğu iddia edilen 7,15 gram madde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından incelendi. İlk bulgular, maddenin kaliforniyum olmadığını gösteriyor” dedi. Maddenin kesin tanımlanması için Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumuna (TENMAK) gönderildiği açıklandı.

İlk incelemelerde radyasyon tespit edilmedi

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü uzmanlarının gelişmiş cihazlarla yaptığı ölçümlerde maddenin radyasyon yaymadığı tespit edildi. Yetkililer, maddenin tehlikeli bir nükleer madde olmadığını vurgularken, laboratuvar analizlerinin sonucu bekleniyor.

Sosyal medyada bilgi kirliliğine dikkat çekildi

Vali Işın, sosyal medyada dolaşan “nükleer madde ele geçirildi” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Resmî makamlar dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi gerekiyor” uyarısında bulundu.

Şüpheli: Maddeyi meraktan sakladım

Araç sürücüsü B.G., ifadesinde maddeyi yaklaşık iki yıl önce Bursa’da tanımadığı bir kişiden ücret ödemeden aldığını, internette yaptığı araştırmalar sonucu kaliforniyum olabileceğini düşünerek sakladığını söyledi.

Polis ekipleri, Kütahya-Tavşanlı kara yolunda şüphe üzerine durdurdukları araçta, sürücünün ayakkabısında sakladığı altın sarısı renkte şeffaf kap içerisindeki 7,15 gram maddeye el koymuştu.