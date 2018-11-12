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Kuru soğanın fiyatı bir haftada 5 TL'yi buldu
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Ekonomi - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Kuru soğanın fiyatı bir haftada 5 TL'yi buldu

Çarşı ve pazarda gezen vatandaş, kuru soğanda meydan gelen artış karşısında şoka girdi. Geçtiğimiz hafta tezgahta kilosu 2-3 TL arası değişen kuru soğan, 5 TL'yi buldu.

Kuru soğaının fiyatındaki artışın nedeni araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta pazar tezgahlarında 2,5-3 TL arası satılan kuru soğan, uçuşa geçti. Bir haftada fiyatı ikiye katlanan soğanın kilosu 5 TL'yi buldu. Vatandaş artan fiyatlar karşısında şaşkınken, üreticiler artan gübre ve ilaçlama fiyatlarından yaka silkiyor.

Tarım ülkesi Türkiye'de soğanın kilosu 5 TL'yi bulunda tartışmalar da beraberinde geldi. Üreticiler, artışın nedeni olarak artan maliyetleri gösterirken, siyasiler kuru soğan üzerinden manipülasyon yapıldığını iddia ediyor. Tüm bunların dışında kalarak kuru soğanın kilosuna 5 TL ödeyen vatandaş işe çaresiz.

Türkiye Ziraatçiler Derneği Başkanı Hüseyin Demiraş'a göre soğandaki artışın nedeni zirai hastalık. Soğanda meydana gelen hastalık nedeniyle çiftinin üretime yanaşmadığını belirten Demirtaş, "Vatandaşın soğana talebinde azalma yok, üretim azaldı. Hükümet acil olarak tarım politikası oluşturmalı." ifadelerini kullandı.

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ÜRETİCİ ARTAN MALİYETLERDEN ŞİKAYETÇİ

Türkiye Ziraatçiler Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, “Tarımda en büyük problem plansızlık. Planlamada olmadığı için bugün soğan fiyatlarından konuşurken, yarın farklı bir üründe fiyat artışı olacak. Çiftçinin fiyat yükselişlerinde bir kabahati yok. Çünkü girdi maliyetleri her geçen yükseliyor. Sadece 3 ayda gübre fiyatlarına yüzde 117 zam yapıldı. Sonrasında ise yüzde 10'luk düşüş oldu. Mazot, yem ve gübre fiyatları düşerse çiftçiler olarak Türkiye gibi en az iki ülkeye yetecek kadar ürün yetiştirebiliriz” diye konuştu. 

ÇİFTÇİ SOĞAN EKMİYOR

Türkiye'nin soğan ihtiyacını karşılayan Ankara Polatlı'da üretimin düştüğünü kaydeden Ankara Polatlı Ziraat Odası Başkanı Zekai Köseoğlu, “Polatlı'da geçen yıl 80 bin dekar alana soğan ekilmişti. Bu sene ise ekim alanı 60-65 dekara düştü. Çiftçi geçen yıl para kazanamadığı için soğan ekmekten vazgeçti. Ayrıca bu seneki yaz yağmurları soğanın hastalık kapmasına neden oldu. Hem ekim alanı azaldı hem de üretim düşmüş oldu. En büyük sıkıntı ise soğanın depolanamıyor oluşu. Hastalık sebebiyle soğan toplandıktan sonra depoda çürümeye başlıyor. Soğan depoda bekletilemeyince de fiyatlara artış olarak yansıyor” dedi.

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SOĞANDAKİ HASTALIĞIN NEDENİ YANLIŞ İLAÇLAMA

Soğanların bu yıl dayanaklı olmadığının altını çizen Eskişehir Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Hüseyin Şen, “Bir araştırma yaptık. Tarlalarda kurşun birikimi oldu. Bunun sebebi ise yanlış ve aşırı ilaçlamalardan kaynaklanıyor. Gelecek günlerde fiyatlar daha da artacak. Yurtdışından gelen tohumlarda da büyük sıkıntı yaşıyoruz. İlaç ve tohumla bizim tarımımız vurdular. Özellikle tohum konusunda eskiye dönmemiz gerekiyor. Tohumumuzu kendimiz yetiştirmeliyiz. Başka da kurtuluşu yok” ifadelerini kullandı.


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