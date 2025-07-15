Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, darbecilere, vesayetçilere ve teröristlere karşı kararlı duruşun süreceğini vurguladı. “15 Temmuz destanını unutmayacağız, unutturmayacağız” ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 15 Temmuz’u “aziz milletin şeref günü” olarak nitelendirdi. O gece demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkan vatandaşların fedakarlıklarını hatırlatan TBMM Başkanı, şehitleri rahmetle andı, gazilere ve ailelerine minnet duygularını iletti.

“15 Temmuz demokrasiye bağlılığın simgesidir”

Kurtulmuş, 15 Temmuz’un sadece bir direniş değil, aynı zamanda bir ders ve sorumluluk olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“15 Temmuz, demokrasimizi ve hukukun üstünlüğünü her daim korumamız gerektiğini hatırlatan bir ders ve ödev niteliğindedir. Şehitlerimizin can verdiği bu topraklarda, kıyamete kadar barış, huzur ve izzet içinde yaşamak için milletçe tüm gücümüzle çalışacağız.”

“Demokrasi ve hukukla yarınlara yürüyeceğiz”

Kurtulmuş, açıklamasında birlik ve beraberlik mesajı vererek şunları kaydetti:

“Ülkemizi, demokrasimizi koruyarak ve güçlendirerek, hukukun üstünlüğünü pekiştirerek yarınlara taşıyacağız. Allah bu yolda birliğimizi ve dirliğimizi daim etsin. Darbecilere, vesayetçilere, teröristlere bugüne kadar geçit vermedik, asla vermeyeceğiz.”

Kurtulmuş’un mesajı, 15 Temmuz’un hafızalarda diri tutulması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiği yönünde güçlü bir çağrı olarak değerlendirildi.