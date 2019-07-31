Kurban Bayramı tatili 9 gün mü?

Kurban Bayramı tatili için geri sayım başladı. 2019 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 2019 Kurban Bayramı'nda 9 gün tatil olacak mı?

Tatil planı üzerine çalışanlar vatandaşlar, Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. "Kurban Bayram tatili 9 gün oldu mu" sorusunun cevabı internette aranmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sene Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak açıklandıktan sonra gözler 2019 Kurban Bayramı süresine ve ne zaman başlayacağına çevrildi.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2019

Kurban Bayramı, bu yıl Ağustos ayında idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın 1. günü 11 Ağustos Pazar gününe denk geliyor ve bayram 4 gün sürecek. Bayram takvimi şu şekilde;

Kurban Bayramı Arefe günü: 10 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 1. günü - 11 Ağustos Pazar günü

Kurban Bayramı 2. günü - 12 Ağustos Pazartesi günü

Kurban Bayramı 3. günü - 13 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramı 4. günü - 14 Çarşamba günü

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı tatili resmi olarak arefe günü yarım gün, 4 gün de bayram tatili ile birlikte 4,5 gündür. Geçtiğimiz sene Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak belirlenmişti. Bu sene Kurban Bayramı arefesi cumartesi gününe, bayramın 1. günü pazar gününe, bayramın son günü ise çarşamba gününe denk geliyor. Eğer perşembe ve cuma günleri de tatile dahil edilirse hafta sonu tatili ile birlikte toplamda 9 gün tatil yapılmış olacak. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.