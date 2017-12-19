Kullandığınız hemen her şey kısır olmanıza sebebiyet veriyor

Fitalatların kısırlığa sebebiyet verdiğinin uzun yıllardır bilim insanları tarafından dile getirildiğini hatırlatmamıza gerek yok ancak, polivinil klorür yani PVC yapımında plastiklerin esnekleştirilmesi için başvurulan maddelerin yaklaşık 75 yıldır kullanıldığını belirtmekte fayda var. Sanayinin bir çok alanında, oyuncaklarda, kozmetik ürünlerinde, tıbbi cihazlarda, alışveriş torbalarında, eldivenlerde, ayakkabılarda, inşaatta, kablo ve çatı izolasyonunda, folyolarda, deterjanlarda ve kırtasiye ürünlerindeki bu ürünlerin korkunç etkisi olduğunu vurguluyor.

İnsanlara solunum, ağız veya cilt teması ile bulaşan fitalatların, endokrin sistemini bozduğunu, kısırlığı arttırdığını ve doğurganlığı azalttığını paylaşan uzmanlar, Amerika'da bulunan Massachusetts Üniversitesi'nde gerçekleştirilen araştırmaların gıdalarda ve hijyen ürünlerinde bulunan kimyasal maddelerden fitalatın gelecekte baba olacak kişiler üzerindeki etkisi için önemli sonuçlar elde ettiğinin altını çiziyor.

Söz konusu araştırmada tüp bebek tedavisi altındaki 50 çiftin sperm ve yumurtalarında ve aynı gün idrarlarında bu maddelerin varlığı tespit edildiğini ifade eden uzmanlar, toplanan 761 yumurtadan 5. veya 6. günde gelişen blastosistlerin kalitesinde de belirgin bir azalma olduğu gözlemlendiğini belirtiyor.

Bilim insanlarının çalışmalarında çevresel faktörlerin üreme sisteminin sağlıklı çalışmasını nasıl olumsuz etkileyebileceği ortaya konulduğunu da hatırlatan uzmanlar, endokrin bozucuların, vücuda alındıklarında hormonları taklit ederek veya engelleyerek vücudun normal işleyişini bozan sentetik veya doğal kimyasal maddeler olduğunu ifade ediyor.