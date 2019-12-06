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Kuaförüm Senin 6 Aralık Cuma kim birinci oldu kim elendi?
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Kuaförüm Senin 6 Aralık Cuma kim birinci oldu kim elendi?

Kuaförüm Senin 6 Aralık Cuma gününde 170. bölümle devam ediyor. 6 Aralık Kuaförüm Sensin haftanın birincisi kim oldu? 6 Aralık Kuaförüm Sensin kim elendi?

Kuaförüm Senin 6 Aralık Cuma gününde 170. bölümle devam ediyor. 6 Aralık Kuaförüm Sensin haftanın birincisi kim oldu? 6 Aralık Kuaförüm Sensin kim elendi?

Ekranların en çekişmeli yarışması Kuaförüm Sensin, Gözde Kansu'nun sunumu ve iddialı jüri üyeleri ile birlikte 6 Aralık 2019 Cuma gününde Show TV'de. Jüri koltuğuna oturan Türkiye'nin ilk kuaför eğitmeni, kırık fönün mucidi Adnan Serter, makyöz Ayşegül Kartal ve modacı Muammer Ketenci'nin saç ve makyajlara ayrı ayrı puan vereceği Kuaförüm Sensin'de birbirinden yetenekli usta kuaförler ve makyözler, hem zamanla yarışıyor hem de zorlu modellerini, en iyi saç ve makyaj için ikna etmeye çalışıyor.

Kazanan takımın her hafta 10 bin lira para ödülü kazanacağı “Kuaförüm Sensin”de takımlar modellerinin saçını ve makyajını, her gün programın sunucusu Gözde Kansu tarafından kendilerine verilen saç konseptine uygun biçimde yapıyorlar.

KUAFÖRÜM SENSİN 6 ARALIK KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ?

Kuaför Taner Güneri makyöz Aslı Yazar, model Dilan Özkaya'dan oluşan birinci takım, kuaför Sevcan Çakır makyöz Melek Gültekin model Gökçen Derbeder'den oluşan ikinci takım, kuaför Veli Taşağıl makyöz Neslihan Aydın, model Emine Sağır'dan oluşan üçüncü takım, kuaför Hasan Ağın, makyör Tevfik Bozdağ ve model Beste Tezcan'dan oluşan dördüncü takım tek renk boya ve saç renklerine kontrast oluşturacak makyaj yapmak için yarışıyor. Kıyasıya geçen yarışın sonunda kazanan takım belli oluyor.


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