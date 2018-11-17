Krizi yaşayan vatandaş emeklilik tasarrufunu çekmeye başladı

Ekonomik krizin pençesine düşen ve geçim sıkıntısı çeken vatandaşlar, Bireysel Emeklilik Tasarrufu için yatırdığı paraları geri çekiyor. Yetkililerden alınan bilgiye göre dört ayda 85 bin 550 kişi BES'e veda etti. 2 ayda BES tasarrufları 918.6 milyon TL azaldı. Nakite ihtiyacı olanlar yüksek faizli kredi yerine BES tasarrufu tercih ediyor.

TASARRUFLAR HIZLA ERİYOR

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) son günlerde ciddi bir tehlike ile karşı karşıya geldi. Geçen yıl sisteme katılım sayısının 295 bin kişi arttıran sistemden temmuz ayı itibariyla yaprak dökümü başladı. Haziran sonuna kadar devam eden katılımcı sayısındaki artık trendi temmuz ayından itibaren tersine döndü.

YAZ AYLARINDA ÇÖZÜLME BAŞLADI

Haziran sonunda 6 milyon 984 bine çıkan katılımcı sayısı, bu tarihten sonra hızla gerileyerek 2 Kasım itibarıyla 6 milyon 898 bine düştü. Dört aylık süreçte 86 bin kişi sistemden çıktı. Çıkanlar arasına sadece 8 bin 402 kişi emekli olduğu için ayrıldı, kalanı emeklilik dönemini beklemeden tasarrufunu çekmeyi tercih etti.

BES KRİZ ALARMI VERİYOR

Sektör yetkilileri, kredi faizleri yüksek olduğu için nakiti biten vatandaşların bu yöntemi tercih ettiğini söyledi. Kriz dönemlerinde bireysel emeklilik tasarruflarında erime olduğunu belirten yetkililer, eylül ayından itibaren belirgin bir kaçış olduğuna dikkat çekti.

PARALARINI İKİ AY SONRA ALIYORLAR

Sistemden çıkanlar tasarruflarını ortalama 1-1.5 ay sonra BES şirketinden geri alabildiği için katılımcı fon tutarındaki erime ise ağustos ayından itibaren kendini gösterdi. Buna göre, eylül-ekim aylarını kapsayan iki aylık süreçte katılımcı tasarruflarında 918. 6 milyon liralık azalma görüldü.