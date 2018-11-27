Kripto paralar vergi ödemelerinde geçerli olacak

ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayanlar kurumsal vergilerini Bitcoin ile ödeyebilecek. Yeni düzenlemeye göre, Ohio sakinlerinin kurumsal vergi borçlarını kripto para servisi BitPay üzerinden ödemesinin öne açıldı. Şimdilik sadece kurumsal vergiler için geçerli olan düzenleme, sonraki dönemde tüm vergiler için geçerli olacak. Ohio eyaleti sakinleri vergi ödemelerini BitPay'a gönderecek ve Bitcoinler burada dolara çevrilecek.

ŞİRKETLER DE YARARLANABİLECEK

Düzenlemenin sadece eyalet sakinleri için değil, şirketler için de geçerli olduğu öğrenildi.

Wall Street Journal gazetesindeki habere göre, Bitcoin ile vergi ödeme fikri eyaletin mali işlerden sorumlu yetkili Josh Mandel'den geldi.

Mandel, yeni özelliğin hem vergi mükelleflerine uygun olduğuna hem de Ohio'nun kripto para adaptasyona yardımcı olacağına inandığını belirterek, "Bitcoin'i paranın meşru bir biçimi olarak görüyorum" dedi.

Uygulamanın ilk aşamada sadece kurumsal vergiler için geçerli olduğu belirtildi.

Şubat ayında ABD'deki Georgia eyaleti de vergi ve lisans ödemelerinde kripto para biriminin kullanılabilmesi için bir yasa çıkarmıştı.