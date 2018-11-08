KPSS ortaöğretim 2018 sınav sonuçları açıklandı - KPSS Tercihleri ne zaman yapılacak?

KPSS Önlisans Sonuçları açıklandı. 4 Kasım'da gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları ÖSYM tarafından erşime açıldı. Adaylar sınav sonuçlarını osym.gov.tr'den öğrenebilirler. ÖSYM'nin internet sitesinde şu an için yoğunluk yaşanabilir. İşte 4 Kasım'daki KPSS'de ter döken adaylar için KPSS sonuçları sorgulama sayfası ve merak edilen detaylar...

KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar sonuç görüntüleme sayfasına nasıl erişeceklerini araştırıyor. On binlere adayın girdiği sınav sonuçları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi internet sayfasında. Sonuçların açıklanmasının ardından KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilen tarihler...

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SINAVA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

ÖSYM'nin 2016 yılında gerçekleştirdiği KPSS Ortaöğretim sınavına 3 milyon 294 bin aday katılım sağladı. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde 60'ar soruyla karşılaşan adaylar, Genel Yetenek alanında 16,9 ortalama yaparken, Genel Kültür için bu rakam 13 oldu.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS'ye katılan adaylar, puanların açıklanmasının ardında tercih sürecini bekleyecek.

ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirme gerçekleştirilecek. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacak.

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.

Tercih sürecinin önümüzdeki aylarda duyurulması bekleniyor.

ATAMA SÜRECİNDE MÜLAKAT NASIL OLACAK?

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanacak. Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmayacak.