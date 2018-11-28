KPSS Önlisans 4 Kasım sınav sonuçları açıklandı KPSS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak

4 Kasım'da gerçekleştirilen KPSS Önlisans sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin resmi internet sitesinde erişime açıldı. 4 Kasım'daki sınavın ardından sonuçlar, 23 gün gibi kısa bir sürede açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını haberimizdeki linki kullanarak görüntüleyebilirler. Sınav sonuçları TC kimlik numarası ve aday şifresi girilerek öğreniliyor.

KPSS ÖNLİSANS SINAV SONUÇLARI

KPSS sonuçları, ÖSYM sonuç sayfasında 29 Kasım 2018 tarihinde açıklanması beklenirken ÖSYM'den son dakika haberi geldi sınav sonuçların açıklandığı duyuruldu. KPSS Önlisans sonuç görüntüleme sayfası için tıklayın.

KPSS'YE İLİŞKİN SON BİLGİLER

ÖSYM tarafından sınav 4 Kasım 2018 tarihinde saat 10:15'te yapıldı. 15 dakika kuralı, bu sınavda da uygulandı. Sınava girmek isteyen adaylar sınav binalarına en geç saat 10:00'da girerken birçok aday sınava 15 dakika kuralından ötürü giremedi.

KPSS ÖNLİSANS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından puanlar açıklandıktan sonra KPSS önlisans tercih kılavuzu, kurum tarafından belirlenen tarihler (resmi tarih açıklaması yapılmadı) arasında yayımlanacaktır. Tercih kılavuzu, ÖSYM döküman sayfasında yayımlanıyor.



