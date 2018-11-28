Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
KPSS Önlisans 4 Kasım sınav sonuçları açıklandı KPSS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Eğitim - - Editör: Ali Özgün ÖZ

KPSS Önlisans 4 Kasım sınav sonuçları açıklandı KPSS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Önlisans sınav sonuçları açılandı. 4 Kasım'da gerçekleştirilen sınavın sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesinde adayların erişimine açıldı. Peki, KPSS önlisans tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

4 Kasım'da gerçekleştirilen KPSS Önlisans sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin resmi internet sitesinde erişime açıldı. 4 Kasım'daki sınavın ardından sonuçlar, 23 gün gibi kısa bir sürede açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını haberimizdeki linki kullanarak görüntüleyebilirler. Sınav sonuçları TC kimlik numarası ve aday şifresi girilerek öğreniliyor.

KPSS ÖNLİSANS SINAV SONUÇLARI

KPSS sonuçları, ÖSYM sonuç sayfasında 29 Kasım 2018 tarihinde açıklanması beklenirken ÖSYM'den son dakika haberi geldi sınav sonuçların açıklandığı duyuruldu. KPSS Önlisans sonuç görüntüleme sayfası için tıklayın.

KPSS'YE İLİŞKİN SON BİLGİLER

ÖSYM tarafından sınav 4 Kasım 2018 tarihinde saat 10:15'te yapıldı. 15 dakika kuralı, bu sınavda da uygulandı. Sınava girmek isteyen adaylar sınav binalarına en geç saat 10:00'da girerken birçok aday sınava 15 dakika kuralından ötürü giremedi.

KPSS ÖNLİSANS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından puanlar açıklandıktan sonra KPSS önlisans tercih kılavuzu, kurum tarafından belirlenen tarihler (resmi tarih açıklaması yapılmadı) arasında yayımlanacaktır. Tercih kılavuzu, ÖSYM döküman sayfasında yayımlanıyor.

 
 

 


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Vali'nin özel kalem müdürüyüm diyerek iş adamını dolandırdı
Erdoğan: Milyonlarca aç insanın sorumlusu biziz
Erzincanlı Yıldırım, İstanbul'da denge arıyor
Çocuğunun okul masraflarını ödeyemeyen baba intihara kalkıştı
Adana'da satılık çocuk ihbarı polisi alarma geçirdi
KPSS Önlisans 4 Kasım sınav sonuçları açıklandı KPSS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak
Karamollaoğlu; İstanbul çantada keklik değil!
Tarım Bakanı uyardı: Bu ürünlerden uzak durun
Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında göçük meydana geldi
-
Çok Okunanlar
Erdoğan ve Trump telefonda güven tazeledi
Erdoğan ve Trump telefonda güven tazeledi
İnsanlık sınıfta kaldı; Yemen açlıkla pençeleşiyor
İnsanlık sınıfta kaldı; Yemen açlıkla pençeleşiyor
Emniyetten 11 ilde Alaattin Çakıcı operasyonu
Emniyetten 11 ilde Alaattin Çakıcı operasyonu
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Silivri Cezaevi'nde cinsel ilişki rezaleti
Silivri Cezaevi'nde cinsel ilişki rezaleti
Aile okul aidatını ödeyemedi diye 5 yaşındaki çocuğu okuldan attı
Aile okul aidatını ödeyemedi diye 5 yaşındaki çocuğu okuldan attı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Son Haberler
Vali'nin özel kalem müdürüyüm diyerek iş adamını dolandırdı
Vali'nin özel kalem müdürüyüm diyerek iş adamını dolandırdı
Erdoğan: Milyonlarca aç insanın sorumlusu biziz
Erdoğan: Milyonlarca aç insanın sorumlusu biziz
Erzincanlı Yıldırım, İstanbul'da denge arıyor
Erzincanlı Yıldırım, İstanbul'da denge arıyor
Çocuğunun okul masraflarını ödeyemeyen baba intihara kalkıştı
Çocuğunun okul masraflarını ödeyemeyen baba intihara kalkıştı
Adana'da satılık çocuk ihbarı polisi alarma geçirdi
Adana'da satılık çocuk ihbarı polisi alarma geçirdi
KPSS Önlisans 4 Kasım sınav sonuçları açıklandı KPSS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak
KPSS Önlisans 4 Kasım sınav sonuçları açıklandı KPSS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak
Karamollaoğlu; İstanbul çantada keklik değil!
Karamollaoğlu; İstanbul çantada keklik değil!
Tarım Bakanı uyardı: Bu ürünlerden uzak durun
Tarım Bakanı uyardı: Bu ürünlerden uzak durun
Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında göçük meydana geldi
Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında göçük meydana geldi
Binbaşı Kulaksız'ı şehit eden PKK'lı Çektar Soro etkisiz hale getirildi
Binbaşı Kulaksız'ı şehit eden PKK'lı Çektar Soro etkisiz hale getirildi
Kitaplarını alan lise öğrencileri metrobüse koştu
Kitaplarını alan lise öğrencileri metrobüse koştu
İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji