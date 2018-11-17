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Kötü şaka uçağa 4 saat rötar yaptırdı
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Yaşam - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Kötü şaka uçağa 4 saat rötar yaptırdı

İzmir-İstanbul seferi öncesi bir yolcuğunun soğuk şakası uçağa 4 saat rötar yaptırdı. Bagajında TNT olduğunu söyleyen U.D. isimli kadın yolcu hakkında, 'Suç uydurmak ve insanları paniğe sevk etmek' suçlamalarıyla işlem yapıldı.

İzmir'den İstanbul'a uçmak üzere Adnan Menderes Havalimanı'na gelen U.D. isimli kadın, çantasını kabin bagajına bırakmak istemedi. Hostese, "TNT taşıyorum, yanımdan ayıramam." diyen kadın yolcunun bu ifadeleri üzerine kaptan pilot acil eylem planı uyguladı. Bütün yolcuların tahliye edildiği uçak 4 saat rötar yaparken, çantasında TNT taşıdığını söyleyen yolcu hakkında işlem yapıldı.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan uçakta bir yolcunun sarf ettiği sözler, acil eylem planının devreye alınmasına ve uçağın yaklaşık 4 saat rötar yapmasına neden oldu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan dün saat 20.15'te İstanbul Atatürk Havalimanı'na sefer gerçekleştirecek Türk Hava Yolları'nın TK 2335 sefer sayılı "Gölbaşı" isimli uçağında ilginç bir olay yaşandı.

Uçağa 151 yolcunun binmesinin ardından koltuklarına oturan yolculardan U.D, kabin görevlisi tarafından "kucağınızdaki çantanızı kabin bagajına alabilir miyiz?" diye uyarıldı.

Çantasını vermek istemeyen U.D'nin, görevliye "TNT taşıyorum, yanımdan ayıramam" karşılığını vermesi üzerine, kabin görevlisi konuyu kaptan pilota aktardı.

Kaptan pilot da prosedürü uygulayarak, acil eylem planı kapsamında güvenlik birimlerine haberverdi.

TÜM BAGAJLARDA ARAMA YAPILDI

Uçak, 151 yolcusunun tahliye edilmesi sonrası pist başında bulunan tecrit edilmiş alana çekildi. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından, saat 21.10'da uçakta bomba imha uzmanları ve dedektör köpeklerle arama yapıldı.

Tüm bagajların dedektör köpek kontrolünden ve X-Ray cihazından geçirildiği aramalarda, herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadı. Aramanın saat 21.42'de tamamlanmasının ardından yolcuların tekrar alındığı uçak, saat 00.23'te seferini gerçekleştirdi.

ŞAKA YAPMIŞ

Havayolu şirketinin şikayeti üzerine yolcu U.D, polis ekiplerince gözaltına alındı. "Suç uydurmak ve insanları paniğe sevk etmek" suçlarından hakkında işlem yapılan U.D, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kuyumculuk yaptığı öğrenilen U.D'nin, ifadesinde, değerli taş ve eşyalar bulunan çantasını yanından ayırmamak için, kendisinden çantasını isteyen hostese vermediğini ve şaka yaptığını söylediği öğrenildi.

Hostese söylediği sözleri "söz gelimi" dile getirdiğini ifade eden U.D'nin, "Şaka yapmıştım. Böylesi bir durumun ortaya çıkacağını düşünemedim." dediği belirtildi.


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