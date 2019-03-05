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Kosova'da 'domuz gribi' salgını
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Dünya - - Editör: Özge KESİCİ

Kosova'da 'domuz gribi' salgını

Kosova'da domuz gribi nedeni ile son 3 ayda 11 kişi hayatını kaybetti.

'Domuz gribi' olarak A/H1N1 virüsü nedeni ile Kosava'da 11 kişi hayatını kaybetti. Kosova Ulusal Kamu Sağlığı Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, domuz gribi salgını nedeniyle son 3 ay içerisinde Kosova genelinde toplamda 11 kişinin bu salgından hayatını kaybettiği açıklandı.

Kosova'nın güney bölgesinde yer alan Prizren'de de domuz gribi hastalığına yakalanan çok sayıda hastanın olduğu ancak bugüne kadar bu hastalıktan hayatını kaybedenin olmadığı belirtildi.

Prizren Belediyesi Sağlık Müdürü Visar Shehu, Kosova genelinde yoğun bir grip salgının olduğunu ancak Prizren bölgesinde geçtiğimiz yıla oranla grip salgınında düşüş olduğunu söyledi. Shehu, Prizren Belediyesi Sağlık Müdürlüğü olarak olası her hangi bir ciddi salgına karşı tedbirli olduklarını söyledi.


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