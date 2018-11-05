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Korkutan gelişme!. maliyet artınca santralde üretim durdu.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Ekonomi - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Korkutan gelişme!. maliyet artınca santralde üretim durdu.

Alarko Holding, iştiraki olan Altek Alarko'nun Kırklareli'ndeki doğalgaz kombine çevrim santralinde, ekonomik sebeplerden dolayı bir yıl boyunca elektrik üretimi yapmayacağını belirtirken akıllara Türkiye geneline elektrik temin eden diğer özel santrallerin durumları geldi.

Alarko Holding, iştiraki olan Altek Alarko'nun Kırklareli'ndeki doğalgaz kombine çevrim santralinde, ekonomik sebeplerden dolayı bir yıl boyunca elektrik üretimi yapmayacağını belirtti.

DİĞER ÖZEL SANTRALLER NE DURUMDA?

Ekonomik maliyet sorunlarının diğer işletmeleride etki altında bulundurduğunu ifade eden uzmanlar, ekonomik krizinin etkisinin bütün sektörleri etkisi altına aldığını, elektirik santrallerindede bu durumun yaşandığına işaret ediyorlar. Kış mevsimine girilirken İran ambargosu'nun İran'dan doğal gaz tedariki yapan Türkiye'yi ne şekilde etkileyeceğinin henüz net olarak ortaya koyulmadığını dile getiren uzmanlar, "bu konuda çok net bir açıklama yapılmadı."

İRAN AMBARGOSU NE GETİRİR BELLİ DEĞİL

"Türkiye'nin dahil edilmeyeceğini öne süren resmi ifadeler yayınlanıyor. Ancak durum çok açık değil. Önümüzdeki günlerde olası sıkıntılar, doğalgazdan elektirik elde eden santralleride etkisi altına alabilir. Bu durum endişe edici sonuçlar oluşturabilir. Türkiyenin enerji ihtiyacının karşılanamaması durumunda elektirik kesintileri yaşanabilir" değerlendirmesinde bulunuyorlar. 

ŞİRKET FAALİYETLERİNE ETKİSİ OLMAYACAK

Öte yandan Alarko Holding'den KAP'dan yapılan açıklamada, bu durumun şirketin faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir etkisinin olmayacağının altı çizildi.

KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA

Bağlı Ortaklığımız Altek Alarko Elektrik Santralleri Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş.'nin bilanço aktifinde yer alan Kırklareli ilinde kurulu Doğalgaz Kombine Çevrim Santralinde ekonomik sebeplerle en ?az 1 yıl boyunca elektrik üretimi yapılmayacaktır. Bu durumun şirketimizin faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır. Kamuoyuna duyurulur.


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