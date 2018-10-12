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Korkunç ihmalin yaşandığı okulun müdürü açığa alındı
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Yaşam - - Editör: Sefa Koçak

Korkunç ihmalin yaşandığı okulun müdürü açığa alındı

Arkadaşlarıyla oyun oynarken üzerine devrilen dolap sonucu hayatını kaybeden 5. sınıf öğrencisi Zerrin Koç'un okulunda müdür Tahir Koçak açığa alındı.

Ardahan'da kaldığı pansiyonda arkadaşlarıyla oyun oynarken üzerine dolan devrilen 5. sınıf öğrencs Zerrin Koç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından ihmal tartışmaları gündeme gelmiş ve soruşturma açılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ihmal iddiaları üzerine açtığı soruşturmada okul müdürü Tahir Koçak açığa alındı.

Öğrencilerin anlatımlarına göre beşinci sınıf öğrencisi Zerrin Koç ile arkadaşları odalarında oyun oynamaya başladı. Çocukların oynadığı sırada, eşyalarını koydukları dolaplardan biri Zerrin Koç'un üzerine devrildi. Zerrin'in dolap altında kaldığını gören çocuklar, durumu yetkililere bildirdi. Pansiyona gelen ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zerrin Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastaneye gelen Vali Yardımcısı Salih Kalkan, İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir, yetkililerden bilgi aldı. Acı olayı duyarak yaşadıkları Samanbeyli köyünden hastaneye gelen küçük kızın yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, öğrencilerin ifadelerine başvuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. Okul müdürü Tahir Koçak açığa alındı.


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