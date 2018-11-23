Kontrolden çıkan minibüs devrildi

Antalya'da Akseki-Manavgat karayolunun 38'inci kilometresinde kaza meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi üzerine bariyerlere çarpan minibüs devrildi. Kazada, minibüsün içinde bulunanlardan 1'i hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı.
Kaza sabah saatlerinde Akseki- Manavgat yolunun 38'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 26 kişi de yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri sevk edildi.