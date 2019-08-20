Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Konoplyanka Beşiktaş'ta
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Konoplyanka Beşiktaş'ta

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın Schalke 04 forması giyen Konoplyanka ile her konuda anlaşma sağladığı kaydedildi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın Schalke 04 forması giyen Konoplyanka ile her konuda anlaşma sağladığı kaydedildi.

Beşiktaş'ta kötü geçen hazırlık döneminin ardından ilk hafta alınan 3-0'lık Sivasspor mağlubiyeti panik havasına yol açtı. Çok sayıda sakat futbolcunun yanı sıra oynayan futbolcuların da kötü performansı taraftarın tepkisine yol açarken, yönetim takviye için çalışmalarını hızlandırdı.

Uzun süredir adı listede olan 29 yaşındaki sol kanat Yevhen Konoplyanka'ya ağırlık veren siyah-beyazlılar, oyuncuyu ile anlaşma resmen sağlandı. A Spor muhabiri Hakan Gündoğar, tarafların imza aşamasına geldiğini aktardı.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Medya AŞ'de 50 çalışanın işine son
Polisin dur ihtarına uymayınca!
Konoplyanka Beşiktaş'ta
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer tatilde
İzmir'deki yangın kontrol altında
Suat Kaya'dan peruğuna veda
Ersun Yanal'dan Alper Potuk'a destek
Şeyma Subaşı iddiaları yalanladı
Beşiktaş'a Babacan kaleci!
-
Çok Okunanlar
Victor Ruiz resmen Beşiktaş'ta
Victor Ruiz resmen Beşiktaş'ta
Kerem Bürsin'in omurgası kırıldı
Kerem Bürsin'in omurgası kırıldı
Beşiktaş Vidal'de ısrarcı!
Beşiktaş Vidal'de ısrarcı!
Ebru Polat ifşa etti!
Ebru Polat ifşa etti!
Cengiz Sezici'ye son veda
Cengiz Sezici'ye son veda
Behzat Ç dizisinden 'Dinozor' göndermesi!
Behzat Ç dizisinden 'Dinozor' göndermesi!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Medya AŞ'de 50 çalışanın işine son
Medya AŞ'de 50 çalışanın işine son
Polisin dur ihtarına uymayınca!
Polisin dur ihtarına uymayınca!
Konoplyanka Beşiktaş'ta
Konoplyanka Beşiktaş'ta
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer tatilde
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer tatilde
İzmir'deki yangın kontrol altında
İzmir'deki yangın kontrol altında
Suat Kaya'dan peruğuna veda
Suat Kaya'dan peruğuna veda
Ersun Yanal'dan Alper Potuk'a destek
Ersun Yanal'dan Alper Potuk'a destek
Şeyma Subaşı iddiaları yalanladı
Şeyma Subaşı iddiaları yalanladı
Beşiktaş'a Babacan kaleci!
Beşiktaş'a Babacan kaleci!
Ankara'da 3,4 büyüklüğünde deprem!
Ankara'da 3,4 büyüklüğünde deprem!
Alper Potuk'dan büyük fedakarlık!
Alper Potuk'dan büyük fedakarlık!
Beşiktaş'ta Vida şoku
Beşiktaş'ta Vida şoku

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji