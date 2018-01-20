Komutanlar harekatı karargahtan izliyorlar

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Genelkurmaş Harekat Merkezi'nde ‘Zeytin Dalı Harekatı'nı yönetiyor. Genelkurmay Başkanı Akar'a, kuvvet komutanları eşlik ediyor.

KARARGAH DİKKATLE İZLİYOR

Genelkurmaş Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Afrin'deki Zeytin Dali Hakeratı'nı Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki harekat merkezinden sevk ve idare ediyor.

YENİ KAMUFLAJLARINI GİYDİLER

Karargahta çekilen fotoğraflarda yeni kamuflajların Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve komuta kademesi tarafından ilk defa Zeytin Dalı Hakeratı'nın sevk ve idaresinde kullanıldığı görüldü.

BAŞBAKAN HAREKAT MERKEZİ'NDE

Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Harekat Merkezi'ne gittiği bilgisi geldi. Başbakan'ın askeri yetkililerden harekata ilişkin bilgi aldığı öğrenildi.