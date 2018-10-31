Komünist gazosu 'Gaz Voda' Türkiye pazarına girdi

Sovyetler Birliği lideri Josehp Stalin döneminde, Coca-Cola'ya rakip olarak geliştirilen ve Sovyetler'in kendi gazlı içeçeğinin olduğunun gösterilmesinin amaçlandığı Gaz Voda, ilk kez Türkiye'ye geldi. Farklı tarzı ile ilgi çeken retro gazosu Türkiye'ye getiren Syuzana Askarova, Sovyet dönemindeki yaşamı yansıtmayı amaçladıklarını söyledi.

MARKASI 'ÇOK SEVECEKSİNİZ'

Rus bir anne ve Türk bir babanın kızı olan Syuzana Askarova, Sovyetler Birliği döneminde üretimine başlanan ve günümüzde de hala tüketilen Gaz Voda7yı ülkemize getirdi. Tarhun otu, vanilya, bergamut, armut, karadut ve nar aromalı gazozu Kadıköy'deki dükkanıyla meraklılarına tattırmayı amaçlayan Askarova, 'Çok seveceksiniz' sloganıyla yola çıktığı Gaz Voda'nın Stalin dönemine dayanan hikayesi oldukça ilgi çekici.

NOSTALJİK BİR TAT

Askarova, Rusya'nın başşehri Moskova'ya tatile gittiği sırada Kızıl Meydan'daki ünlü GUM alışveriş merkezinde Gaz Voda'yı bir kez daha tatma fırsatı bulup, çocukluğunda çok sevidği bu tadın neden Türkiye'de olmadığını düşünerek böyle bir girişimde bulunduğunu söyledi.

KAPSAMLI VE YOĞUN BİR GAZOZ

Askarova'ya göre, Gaz Voda'nın Türkiye'deki gazozlardan farkı, aroma olarak çok daha kapsamlı ve yoğun olması, Zira gazozların içinde isimleriyle belirtilen aromalar dışında farklı tatlar da var.

ŞARAP VE ÇAY SEÇENEĞİDE VAR

Dükkanda ayrıca Moskova'da kış günleri sokaklarda geleneksel olarak satılan alkolsüz sıcak şaraplar ve kış çayı da mevcut bunun yanı sıra Türkiye'deki seçenekleri arasına standart olan 5 aroma dışında üzümlü gazoz seçeneği de eklendi. Gürcsstandaki çikolata ve vanilyalı gazoz aroması da yılbaşından sonra İstanbul'da olacak.