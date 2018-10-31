Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Komünist gazosu 'Gaz Voda' Türkiye pazarına girdi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Ekonomi - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Komünist gazosu 'Gaz Voda' Türkiye pazarına girdi

Sovyetler Birliği lideri Josehp Stalin döneminde, Coca-Cola'ya rakip olarak geliştirilen ve Sovyetler'in kendi gazlı içeçeğinin olduğunun gösterilmesinin amaçlandığı Gaz Voda, ilk kez Türkiye'ye geldi. Farklı tarzı ile ilgi çeken retro gazosu Türkiye'ye getiren Syuzana Askarova, Sovyet dönemindeki yaşamı yansıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Sovyetler Birliği lideri Josehp Stalin döneminde, Coca-Cola'ya rakip olarak geliştirilen ve Sovyetler'in kendi gazlı içeçeğinin olduğunun gösterilmesinin amaçlandığı Gaz Voda, ilk kez Türkiye'ye geldi. Farklı tarzı ile ilgi çeken retro gazosu Türkiye'ye getiren Syuzana Askarova, Sovyet dönemindeki yaşamı yansıtmayı amaçladıklarını söyledi. 

gaz1

MARKASI 'ÇOK SEVECEKSİNİZ' 

Rus bir anne ve Türk bir babanın kızı olan Syuzana Askarova, Sovyetler Birliği döneminde üretimine başlanan ve günümüzde de hala tüketilen Gaz Voda7yı ülkemize getirdi. Tarhun otu, vanilya, bergamut, armut, karadut ve nar aromalı gazozu Kadıköy'deki dükkanıyla meraklılarına tattırmayı amaçlayan Askarova, 'Çok seveceksiniz' sloganıyla yola çıktığı Gaz Voda'nın Stalin dönemine dayanan hikayesi oldukça ilgi çekici.

NOSTALJİK BİR TAT

Askarova, Rusya'nın başşehri Moskova'ya tatile gittiği sırada Kızıl Meydan'daki ünlü GUM alışveriş merkezinde Gaz Voda'yı bir kez daha tatma fırsatı bulup, çocukluğunda çok sevidği bu tadın neden Türkiye'de olmadığını düşünerek böyle bir girişimde bulunduğunu söyledi.

KAPSAMLI VE YOĞUN BİR GAZOZ

Askarova'ya göre, Gaz Voda'nın Türkiye'deki gazozlardan farkı, aroma olarak çok daha kapsamlı ve yoğun olması, Zira gazozların içinde isimleriyle belirtilen aromalar dışında farklı tatlar da var.

ŞARAP VE ÇAY SEÇENEĞİDE VAR

 

Dükkanda ayrıca Moskova'da kış günleri sokaklarda geleneksel olarak satılan alkolsüz sıcak şaraplar ve kış çayı da mevcut bunun yanı sıra Türkiye'deki seçenekleri arasına standart olan 5 aroma dışında üzümlü gazoz seçeneği de eklendi. Gürcsstandaki çikolata ve vanilyalı gazoz aroması da yılbaşından sonra İstanbul'da olacak.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Komünist gazosu 'Gaz Voda' Türkiye pazarına girdi
Hristiyan bir kadın mahkum yüzünden Pakistan karıştı
Dalan'ın adaylığı Nisan 1 şakasına döndü
Yaşlı kadının cesedi parçalanmış halde bulundu
Eski sunucu Murat Başoğlu gözaltına alındı
Afganistan'da askeri helikopter düştü
Alanya'da korkutan otel yangını
Pos kullanan esnafı rahatlatan müjde
Lüks makam araçlarına alım yolu açıldı
-
Çok Okunanlar
Mehmet Ali Erbil'den kötü haber geldi
Mehmet Ali Erbil'den kötü haber geldi
Fox TV'nin final kararı aldığı dizi TV8'e transfer oluyor
Fox TV'nin final kararı aldığı dizi TV8'e transfer oluyor
Melih Göğebakan Medya24 Avustralya Genel Koordinatörlüğü görevini üstlendi
Melih Göğebakan Medya24 Avustralya Genel Koordinatörlüğü görevini üstlendi
Cezaevinden firar etti Facebook'ta ölüm ilanı verdi
Cezaevinden firar etti Facebook'ta ölüm ilanı verdi
Arda Turan olayında şok gelişme! Aslıhan Doğan evi terk etti
Arda Turan olayında şok gelişme! Aslıhan Doğan evi terk etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ara Güler için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ara Güler için taziye mesajı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
Komünist gazosu 'Gaz Voda' Türkiye pazarına girdi
Komünist gazosu 'Gaz Voda' Türkiye pazarına girdi
Hristiyan bir kadın mahkum yüzünden Pakistan karıştı
Hristiyan bir kadın mahkum yüzünden Pakistan karıştı
Dalan'ın adaylığı Nisan 1 şakasına döndü
Dalan'ın adaylığı Nisan 1 şakasına döndü
Yaşlı kadının cesedi parçalanmış halde bulundu
Yaşlı kadının cesedi parçalanmış halde bulundu
Eski sunucu Murat Başoğlu gözaltına alındı
Eski sunucu Murat Başoğlu gözaltına alındı
Afganistan'da askeri helikopter düştü
Afganistan'da askeri helikopter düştü
Alanya'da korkutan otel yangını
Alanya'da korkutan otel yangını
Pos kullanan esnafı rahatlatan müjde
Pos kullanan esnafı rahatlatan müjde
Lüks makam araçlarına alım yolu açıldı
Lüks makam araçlarına alım yolu açıldı
Suudi Başsavcıdan MİT'e esrarengiz ziyaret
Suudi Başsavcıdan MİT'e esrarengiz ziyaret
ABD, Erdoğan'ın operasyon sinyaline cevap verdi
ABD, Erdoğan'ın operasyon sinyaline cevap verdi
Haddini aşan Rektöre AKP'lilerden tepki geldi
Haddini aşan Rektöre AKP'lilerden tepki geldi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık