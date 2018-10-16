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Komşusunun köpeğini iple boğarak öldüren şahıs serbest bırakıldı
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Yaşam - - Editör: Sefa Koçak

Komşusunun köpeğini iple boğarak öldüren şahıs serbest bırakıldı

Sakarya'da komşununun köpeğini 'tavuklarını yediği iddiasıyla' iple asarak öldüren şahıs mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sakarya'da yaşanan bir olay hayvana yönelik eziyet ve şiddet suçlarıyla ilgili verilen cezaların yeterliliğini bir kez daha tartışmaya açtı. R.B. isimli şahıs, komşusunun köpeğini asarak öldürdükten sonra mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesi Caferiye Mahallesi'nde yaşanan olayda R.B., komşusu M.Ö.'nün köpeğini tavuklarını yediği gerekçesiyle iple ağaca asıp öldürdü.

Hakkında gözaltı kararı verilen ancak evinde bulunamayan R.B., bir süre sonra savcılığa teslim oldu. R.B.'nin ifadesinde, köpeğin tavuklarını yediğini, bu durumu sahibine iletmesine rağmen netice alamadığını ve daha sonra sinirlerine hakim olamayıp köpeği iple ağaca astığını söylediği öğrenildi.

Geceyi Kocaali İlçe Jandarma Komutanlığı nezaretinde geçiren R.B, bugün işlemleri tamamlandıktan sonra Kocaali Savcılığı'na sevk edildi.

Burada da ifade veren vahşetin şüphelisi R.B., savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


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