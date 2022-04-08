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Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

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Genç bir adam olan james Reed, istemese de Amerikan Deniz Piyadelerin'den ayrılmak zorunda kalır. Bu durumun ardından ailesine yardımcı olmak için, ona çok da uzak olmayan mesleğine geri döner.

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Genç bir adam olan james Reed, istemese de Amerikan Deniz Piyadelerin'den ayrılmak zorunda kalır. Bu durumun ardından ailesine yardımcı olmak için, ona çok da uzak olmayan mesleğine geri döner.

OPERASYON ALANI POLONYA

Yarı askeri bir organizasyona katılan James, gizemli bir tehdidi araştırmak için seçkin bir ekip ile Polonya'ya gider. verilen görevi yerine getirmeye çalışan Reed, bir anda kendisini yalnız ve Doğu Avrupa'nın ortasında ele geçirilmiş halde bulur. Hayatta kalmak için savaşan Reed, kendisine ihanet edenlerin bu yapmasındaki sebepleri ortaya çıkarmak için çabalar.


Yönetmen: Tarık Saleh

 Senaris: J.P. Davis

Oyuncular: Chris Pine, Ben Foster, Gillian Jacobs

Orjinal ismi: The Contractor


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