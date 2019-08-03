Kolarov adım adım Fenerbahçe'ye

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'nin Sırp sol bek Alexandar Kolarov ile her konuda anlaştığı iddia edildi.

Yeni sezona şampiyonluk parolası ile hazırlanan ancak henüz istediği kadroyu tam olarak kuramayan Fenerbahçe, uzun süredir peşinde olduğu Kolarov ile her konuda anlaştı. Sarı lacivertlilerin 33 yaşındaki Sırp yıldız için Roma'yı ikna etmeyi başardığı belirtildi.

20 Haziran'da İstanbul'a getirip el sıkıştığı Kolarov için İtalyan kulübünün kapısını çalıp transfer şartları hakkında son bilgileri ile Fenerbahçe'nin 1 yıllık sözleşmesi kalan Sırp sol bek için kapıyı 4 milyon eurodan açtı. Transfer ücretindeki küçük pürüzlerin giderilmesi sonrası Kolorav'un imza için 1-2 güne kadar İstanbul'a geleceği kaydedildi.