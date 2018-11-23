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Koeman, Trabzonspor deplasmanına iddialı çıkıyor
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Spor - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Koeman, Trabzonspor deplasmanına iddialı çıkıyor

Süper Lig'de haftanın mücadelesinde Trabzonspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Koeman'ın sahaya çift forvetle çıkması bekleniyor.

Süper Lig'de derbi heyecanı bu hafta oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla yaşanacak. Cocu'nun ardından Koeman ile çıkışa geçen Fenerbahçe'nin, zorlu Trabzonspor deplasmanı öncesi sahaya çıkacağı 11 netlik kazandı. Teknik direktör Koeman'ın Trabzon deplasmanına Slimani ve Frey ikilisiyle çıkması bekleniyor.

Erwin Koeman ile çıkışa geçen Fenerbahçe, seriyi Trabzonspor maçıyla sürdürmek istiyor. Art arda aldığı başarılı sonuçlarla kendine gelen sarı-lacivertliler, Trabzonspor deplasmanına da iddialı bir 11 ile çıkarak 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Hollandalı teknik adamın ilk 11'i büyük oranda netleşirken son haftaların formda ismi Isla ve Valbuena'nın sahada olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

KOEMAN'IN JOKERİ BEKLER OLACAK

Çalışmayı sık sık durdurarak futbolcularını uyaran, Valbuena ile Ayew'e sık sık ceza sahasına girmeleri talimatını veren Koeman, takımın erken gol bulmasını istedi. Frey ve Slimani ikilisindan başlayarak hücum pres planı üzerinde duran Koeman, takımın bekleri Isla ve Hasan Ali'ye de sırayla hücuma çıkmaları talimatını verdi.

TAKIMIN KAZANMA İSTEĞİ YÜKSEK

Takımının form durumundan özellikle fizik-kondisyon seviyesinden memnun olan Erwin Koeman, "Herkesten maksimum katkıyı vermelerini istiyorum. Geri düşsek bile mental kırılma istemiyorum. 90 dakika oyunun içinde olursak istediğimizi alırız" dedi.


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