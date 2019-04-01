Kocamaz'ın ahını aldılar, Mersin'i CHP'ye kaptırdılar

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz kurulan kumpas yüzünden seçime katılamazken, Kocamaz'a bu hilekarlığı yapanlarda amaçlarına ulaşamayıp Büyükşehir belediyesini CHP'ye kaptırdı.

KAZDIKLARI KUYUYA DÜŞTÜLER

Seçimlere İYİ Parti adayı olarak katılan ancak müracaatı İYİ Parti içinden ve muhalif partiler tarafından geciktirilerek verildiği için adaylığı iptal edilen Burhanettin Kocamaz'ın ahını aldılar.

HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALDI

Burhanettin Kocamaz'a açıktan muhalefet eden Cumhur İttifakı adayı Hamit Tuna büyük bir hayal kırıklığına uğrayarak iddialı olduğu büyükşehir belediyesini CHP adayı Vahap Seçer'e kaptırdı. Beş sene boyunca Mersinin takdirini kazanan Burhanettin Kocamaz, MHP'den aday gösterilmeyince İYİ Parti adayı olarak 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine aday olmaya hazırlanıyordu.

ŞEYTANIN BİLE AKLINA GELMEZDİ

Mersin'de çok sevilen ve seçime katılması halinde kazanma ihtimalinin büyük olduğu Burhanettin Kocamaz'ın önüne bu süreçte anlaşılmaz engeller çıkarıldı. Müracaat gününün sonunda herkesi hayrete düşüren bir olayla, evraklarının geç teslim edilmesi yüzünden Kocamaz'ın adaylığının önü kesildi.

CHP YÜZDE 4 FARKLA KAZANDI

Cumhur İttifakının adayı olarak gösterilen MHP'li Toroslar belediye başkanı Hamit Tuna elindeki yoğun iktidar desteğine rağmen Mersin'i CHP'ye kaptırdı. CHP bu ilde yüzde 45.2 oy oranıyla Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı. Cumhur İttifakı ise Büyükşehirde yüzde 41.1 oy alabildi. Tarsus , Yenişehir ve Mezitli İlçelerinide kazanan CHP, Mersin'de büyük bir güç kazandı.