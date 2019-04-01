Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Kocamaz'ın ahını aldılar, Mersin'i CHP'ye kaptırdılar
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Kocamaz'ın ahını aldılar, Mersin'i CHP'ye kaptırdılar

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz kurulan kumpas yüzünden seçime katılamazken, Kocamaz'a bu kumpası kuranlarda amaçlarına ulaşamayıp Büyükşehir Belediyesini CHP'ye kaptırdı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz kurulan kumpas yüzünden seçime katılamazken, Kocamaz'a bu hilekarlığı yapanlarda amaçlarına ulaşamayıp Büyükşehir belediyesini CHP'ye kaptırdı.

KAZDIKLARI KUYUYA DÜŞTÜLER

Seçimlere İYİ Parti adayı olarak katılan ancak müracaatı İYİ Parti içinden ve muhalif partiler tarafından geciktirilerek verildiği için adaylığı iptal edilen Burhanettin Kocamaz'ın ahını aldılar.

HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALDI

Burhanettin Kocamaz'a açıktan muhalefet eden Cumhur İttifakı adayı Hamit Tuna büyük bir hayal kırıklığına uğrayarak iddialı olduğu büyükşehir belediyesini CHP adayı Vahap Seçer'e kaptırdı. Beş sene boyunca Mersinin takdirini kazanan Burhanettin Kocamaz, MHP'den aday gösterilmeyince İYİ Parti adayı olarak 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine aday olmaya hazırlanıyordu.

ŞEYTANIN BİLE AKLINA GELMEZDİ

Mersin'de çok sevilen ve seçime katılması halinde kazanma ihtimalinin büyük olduğu Burhanettin Kocamaz'ın önüne bu süreçte anlaşılmaz engeller çıkarıldı. Müracaat gününün sonunda herkesi hayrete düşüren bir olayla, evraklarının geç teslim edilmesi yüzünden Kocamaz'ın adaylığının önü kesildi.

CHP YÜZDE 4 FARKLA KAZANDI

Cumhur İttifakının adayı olarak gösterilen MHP'li Toroslar belediye başkanı Hamit Tuna elindeki yoğun iktidar desteğine rağmen Mersin'i CHP'ye kaptırdı. CHP bu ilde yüzde 45.2 oy oranıyla Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı. Cumhur İttifakı ise Büyükşehirde yüzde 41.1 oy alabildi. Tarsus , Yenişehir ve Mezitli İlçelerinide kazanan CHP, Mersin'de büyük bir güç kazandı.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kocamaz'ın ahını aldılar, Mersin'i CHP'ye kaptırdılar
YSK Başkanı Güven'den son dakika açıklaması; Ekrem İmamoğlu önde
Seçimi kaybeden Binali Yıldırım'ın ağzını bıçak açmıyor
İmamoğlu YSK ve A.A'yı uyardı: Çocuklarınızın yüzüne bakamazsınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehirleri kazanmasakda, ilçeleri kazandık
Seçim sonuçlarını 2,5 saat geciktiren A.A.'ya büyük tepki
Mansur Yavaş balkon konuşmasını yaptı
CHP istanbul'u kazandı. İmamoğlu yeni başkan
Sandığa kan bulaştı: 3 ölü
-
Çok Okunanlar
Taksicileri dövizle dolandırdı
Taksicileri dövizle dolandırdı
Dolar 5.50'nin üzerine çıktı, Euro 6.28, Sterlin 7.27
Dolar 5.50'nin üzerine çıktı, Euro 6.28, Sterlin 7.27
Maltepe'de tapu töreni 24 Mart'ta
Maltepe'de tapu töreni 24 Mart'ta
Pakdemirli'den çiftçilere müjde!
Pakdemirli'den çiftçilere müjde!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis aracı yandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis aracı yandı
Taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest
Taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Son Haberler
Kocamaz'ın ahını aldılar, Mersin'i CHP'ye kaptırdılar
Kocamaz'ın ahını aldılar, Mersin'i CHP'ye kaptırdılar
YSK Başkanı Güven'den son dakika açıklaması; Ekrem İmamoğlu önde
YSK Başkanı Güven'den son dakika açıklaması; Ekrem İmamoğlu önde
Seçimi kaybeden Binali Yıldırım'ın ağzını bıçak açmıyor
Seçimi kaybeden Binali Yıldırım'ın ağzını bıçak açmıyor
İmamoğlu YSK ve A.A'yı uyardı: Çocuklarınızın yüzüne bakamazsınız
İmamoğlu YSK ve A.A'yı uyardı: Çocuklarınızın yüzüne bakamazsınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehirleri kazanmasakda, ilçeleri kazandık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehirleri kazanmasakda, ilçeleri kazandık
Seçim sonuçlarını 2,5 saat geciktiren A.A.'ya büyük tepki
Seçim sonuçlarını 2,5 saat geciktiren A.A.'ya büyük tepki
Mansur Yavaş balkon konuşmasını yaptı
Mansur Yavaş balkon konuşmasını yaptı
CHP istanbul'u kazandı. İmamoğlu yeni başkan
CHP istanbul'u kazandı. İmamoğlu yeni başkan
Sandığa kan bulaştı: 3 ölü
Sandığa kan bulaştı: 3 ölü
Gürültü sataşma bitti, şimdi sandık başına
Gürültü sataşma bitti, şimdi sandık başına
Bahçeli'nin miting yaptığı meydanın yakınındaki şüpheli poşetten çöp çıktı
Bahçeli'nin miting yaptığı meydanın yakınındaki şüpheli poşetten çöp çıktı
Kılıçdaroğlu Küçükçekmece Mitinginde konuştu
Kılıçdaroğlu Küçükçekmece Mitinginde konuştu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji