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Kocamaz; FETÖ’nün hedefi bendim
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Kocamaz; FETÖ’nün hedefi bendim

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Bazı belediye çalışanlarının FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla yargılandıkları davanın sona erdiğini ve tamamının beraat ettiğini hatırlatarak “başından beri FETÖ’nün hedefi bendim” şeklinde konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Bazı belediye çalışanlarının FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla yargılandıkları davanın sona erdiğini ve tamamının beraat ettiğini hatırlatarak “başından beri FETÖ'nün hedefi bendim” şeklinde konuştu.

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FETÖ'NÜN KUMPASI BOŞA ÇIKTI

FETÖ'nun kumpas operasyonları için başından beri bu dava bir kumpastır dediğini hatırlatan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, hedef kesin olarak Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bizdik dedi.

GÖZALTINA ALINAN PERSONELİN TAMAMI BERAAT ETTİ

Kocamaz, 2 Ağustos 2016 tarihinde MBB'ne düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınarak yargılanan belediye personellerinin tamamının ‘beraat' etmesinin ardından düzenlediği toplantıda, başından bu yana olayın kumpas olduğunu savunduklarını belirtti.

15 TEMMUZDA HÜKÜMETİN YANINDA DURDUK

Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki toplantıda, operasyona ve yargılanma süreğvine ilişkin bilgiler veren Kocamaz, 15 Temmuz 2016 gecesi milletçe büyük bir badire atlatıldığını ve önemli bir sınavdan geçildiğini belirterek, “15 Temmuz'da bir başka duruma daha şahit olduk. Hürriyet aşığı aziz milletimizin mukaddesleri uğruna ölüm dahil her riski göze alabildiğini tüm danyaya bir kez daha gösterdik. Hep birlikte sokaklara döküldük. Seçilmiş hükümetin arkasında durduk.

HAİNLERE KARŞI TEK YÜREK OLDUK

 Türkiye'nin dört bir yanında tek yürek olduk. ‘Sonuna kadar demokrasi, sonsuza kadar cumhuriyet' diye haykırdık. Tanklara füzelere göğüs gererek bir büyük felaketi hep birlikte engelledik. O karanlık utanç gecesini vatan, millet ve demokrasi aşkımızla aydınlattık” diye konuştu.


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