Kocamaz dengeleri altüst etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında birisi büyükşehir olmak üzere 5 il belediye başkan adaylarını açıkladı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın İYİ Parti adayı olarak açıklanması Mersin'de bütün dengeleri alt üst etti.

MHP'NİN BEKLENTİLERİ BOŞA MI? ÇIKIYOR

MHP'nin ısrarla istediği ve AKP'nin destek vereceği önü sürülen Mersin'de İYİ Parti adayı olarak açıklanan mevcut belediye başkanı Burhanettin Kocamaz, beklentileri bir anda tersine çevirdi. Mersin'de çok sevilen ve desteklenen Burhanettin Kocamaz'ın yeni dönemde de görevine devam edeceği tahmin ediliyor.

MERSİN KOCAMAZ'I İSTİYOR

MHP tarafından önümüzdeki mahalli idareler seçiminde aday olarak ilan edilmeyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz partisinden istifa etmişti. Kocamaz'ın yeniden siyasete girmesini isteyen seçmenler'den gelen aşırı talepler Kocamazın fikrini değiştirdi.

BAŞKAN KOCAMAZ SENİ KİMSE YIKAMAZ

Uzun bir süreden beri İYİ Partiye katılacağı konuşulan Kocamaz, bugün TBMM İYİ Parti Grup toplantısında İYİ Parti'ye katıldı. Rozeti bizzat Akşener tarafından takılan Kocamaz için salonu dolduran vatandaşlar 'Başkan Kocamaz, Seni kimse yıkamaz' sloganları attılar.

AKŞENER; MERAK ETMEYİN HACI BAŞKAN'I YIKAMAZLAR

Vatandaşların sevgi gösterilerini gülümseyerek karşılayan Akşener" Merak etmeyin Hacı Başkanı kimse yıkamaz" şeklinde konuştu.

Öte yandan bu gün açıklanan İYİ Parti belediye başkan adayları şu isimlerden oluşuyor.

5 İLİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Isparta Belediye Başkanı Adayı: Av. Gökmen Gökmenoğlu

Elazığ Belediye Başkan Adayı : Ali Şekerdağ

Niğde Belediye Başkan Adayı: Mümin İnan

Afyon Belediye Başkan Adayı: Dr. Mahmut Koçak

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Burhanettin Kocamaz