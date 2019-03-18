Kocaeli'deki terör operasyonunda çok sayıda gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik sabah saatlerinde düzenlediği operasyonda, aralarında Dilovası'ndan Saadet Partisi'nin Halkların Demokratik Partisi kontenjanından belediye meclis üyesi adayı olan Turan Tekgül'ün de bulunduğu 9 kişi, Kocaeli'de gözaltına aldı.

Yaklaşık 250 polisin katıldığı operasyonda drone da kullanıldı. Özel harekat polislerinin katıldığı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda da 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden dört kişinin Suriye'ye gidip örgüte katılanlardan olduğu öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.