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Kocaeli'de üzerine demir kapı devrilen çocuğun durumu ağır
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Yaşam - - Editör: Sefa Koçak

Kocaeli'de üzerine demir kapı devrilen çocuğun durumu ağır

Kocaeli Derince'de ilkokul 1. sınıf öğrencisi çocuğun üzerine arkadaşıyla oyun oynadığı sırada okulun demir kapısı devrildi. Ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuğun durumu ağır.

7 yaşındaki ilkokul 1. sınıf öğrencisi Mehmet Ali İ.'nin üzerine okulun demir kapısı devrildi. Arkadaşıyla birlikte oyun oynarken yüzlerce kilo ağırlığındaki demir kapının altında kalan talihsiz çocuk hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre olay Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir ilkokulda gerçekleşti. Turgut Reis İlkeokulu 1. sınıf öğrencisi olan Mehmet Ali İ. okula ait demir kapının üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 acil yardım ekiplerine haber vermesi üzerine ilk müdahalesi yapılan çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Olay anı kameralara yansıdı

Öte yandan olay anı ise çevredeki bir binanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, arkadaşlarıyla bahçede oynayan Mehmet Ali İ. demir kapının önüne gidiyor. Demir kapıyı tutarak arkasına geçmeye çalışan çocuk, bir anda devrilen kapının altında kalıyor. Olayı gören çevredekiler ise yardımına koşuyor. Olay sonrası veliler tarafından çekilen görüntülerde ise minik çocuğun, kanlar içinde yerde yattığı görünüyor. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan Mehmet Ali İ. ambulansla hastaneye kaldırılıyor.

"Çocuğun durumu ağırdı, ağzından kan geliyordu"

Olay sonrası minik öğrencinin ağır yaralandığını anlatan görgü tanığı Kenan Bozkurt, "Biz okulun önüne geldiğimizde vatandaşlar işaret ettiler girmeyin diye. Arabayı sağa çektik, peşimizden ambulans sesi geliyordu. Geldiğimizde çocuğu yerde gördük. Sonra çocuğu alıp götürdüler. Kapıyı çok hızlı geri çekmişler gördüğümüz kadarıyla, kapı raydan çıkınca çocuğun üzerine devrilmiş. Çocuğun durumu ağırdı ağzından kan geliyordu" dedi.


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