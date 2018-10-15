Kocaeli'de genç bir kadın üvey babasını bıçakladı

Kocaeli'de eşinden ayrılan 3 çocuk annesi Şerife A. önceki gün Gölcük'ün Şehitler Mahallesi'nde üvey babasıyla karşılaştı. Sokak ortasında üvey babasıyla tartışan 32 yaşındaki kadın, üvey babası Yaşar Y.'yi bıçakla yaraladı. Bıçaklama olayından sonra kaçan Şerife A. kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alınırken, üvey baba Yaşar Y. hastanede tedavi altına alındı.
ÜVEY BABA AĞIR YARALANDI
Ağır yaralanan Yaşar Y., gelen ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyat edildi. Yaşar Y.'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Şerife A. ise polis tarafından kısa süre içerisinde yakalandı. Gözaltına alınarak Gölcük Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli, ifadesinin ardından Gölcük Adliyesi'ne sevk edildi.