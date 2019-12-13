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Klopp'un sözleşmesi uzatıldı
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Klopp'un sözleşmesi uzatıldı

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp'ün sözleşmesi 2024 yılına kadar uzatıldı.

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp'ün sözleşmesi 2024 yılına kadar uzatıldı.

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayıp Premier Lig'i 2. sırada bitiren Liverpool, teknik direktör Jürgen Klopp'un sözleşmesini uzattı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Alman teknik adam Jürgen Klopp'un sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığı belirtilirken alacağı maaşa dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Bu sezon Premier Lig'de oynadığı 16 maçın 15'ini kazanıp, 1'inde berabere kalan Liverpool, en yakın rakibi Leicester City'ye 8 puan fark attı.

Yeni mukaveleye imza attıktan sonra açıklamalarda bulunan 52 yaşındaki teknik adam, "Kulübün gelişimini ve devam eden işbirliğini gördüğümde katkımın daha da artabileceğini düşünüyorum. İnsanlar sahadaki başarımızın gelişmesini tek bir ölçü olarak düşünüyor ama tek ölçü bu değil. Kulüp her yönüyle başarılı. Ayrılmayı hiç düşünmedim. Eğer başarılı olmasaydım tekrar imzalamayacaktım" dedi.


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