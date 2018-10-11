'Kızımın nasıl öldüğünü bulun'

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Saldırgan koca tartıştığı eşinin yüzünü bıçakladı
Arda Turan hastanede ateş etti iddiası
8. Malatya Uluslararası Film Festivali sürprizlerle başlayacak
Yaşar İpek'ten Arda Turan hakkında küfürlü paylaşım
Sivasspor, Fenerbahçe'yi eliboş göndermek istiyor
İstanbul Şirinevler'de okul yangını
Arda Turan aynı gece bir başka olaya daha karışmış
Fransa'da solaryumun yasaklanması istendi
Ev sahibiyle kiracı arasındaki kavgada kan döküldü
Geneleve mahkeme kararıyla kayyum atandı
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