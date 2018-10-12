Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Kız öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla yargılanan Din Kültürü öğretmeni serbest bırakıldı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Yaşam - - Editör: Sefa Koçak

Kız öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla yargılanan Din Kültürü öğretmeni serbest bırakıldı

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir ortaokulda 6 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla yargılanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Çetin O. çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

İzmir Karabağlar'da 6 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla hakim karşısına çıkan 49 yaşındaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Çetin O. tahliye edildi. Taciz iddiasıyla yargılanan Din Kültürü ve Ahlah Bilgisi öğretmeni Çetin O. mahkemedi savunmasında düşük not verdiği için kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

Edinilen bilgilere göre İzmir'in Karbağlar İlçesinde bulunan bir ortaokulda müdür yardımclığı görevini yürüten Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Çetin O. 6 kız öğrencisine sözlü ve fiziki cinsel tacizde bulundu. 49 yaşındaki Din öğretmeni iddialara göre öğrencisi H.Ü.'yü odasına çağırarak cep telefonundan açtığı müzikle dans etmesini istedi. Küçük kızın itiraz etmesi ve bağırması üzerine taciz iddiasıyla suçlanan Çetin O. hakkında tutanak tutuldu. Bu olayın duyulmasının ardından Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin tacizine uğradığını iddia eden 5 kız öğrenci daha şikayetçi oldu.

"ÖĞRENCİLERİN TAYT GİYMESİNE ENGEL OLDUM"

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında Çetin O.'yu açığa aldı. Ailelerin şikayetçi olması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, geçen 19 Nisan'da gözaltına alınan Çetin O., bir gün sonra da tutuklandı. Çetin O. hakkında 5 kez 8 yıldan 15 yıla kadar ve H.Ü.'ye yönelik davranışı nedeniyle de 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Çetin O., davanın geçen 15 Ağustos'ta görülen ilk duruşmasında, suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben okula giriş çıkışlar ve öğrencilerin giyimleriyle ilgili görevliydim ve öğrencilerin okula taytla gelmesine, uygunsuz araç ve gereçlerle gelmelerine engel oldum. Dolayısıyla okulda sevilmeyen idareci haline geldim. En son yaptığım sınavda da düşük not verdiğim için öğrenciler böyle bir iftira atmış olabilirler" dedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Çetin O., delil karartma ve kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle, tutuksuz yargılanmak üzere ilk duruşmada tahliye edildi. Gelecek kasım ayına ertelenen ikinci duruşmada, istismara uğradığı iddia edilen diğer 5 kız öğrenci dinlenecek. Öğrencilerin avukatı Ceren Şen, tüm çocukların ailelerinin korkmadan haklarını savunduklarını ve şikayetlerinden vazgeçmediklerini belirterek, "Bu tür durumlarda bazı aileler çeşitli sebepler yüzünden çekinip sinebiliyorlar. Bazen de olayın duyulmaması için şikayetçi bile olmuyorlar. Ancak bizim bu olaydaki şansımız tüm ailelerin çocuklarının haklarını sonuna kadar savunmak konusunda göstedikleri direnç oldu" dedi. Kız öğrencilerin hem yargılama aşamasında hem de Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki soruşturma kapsamında birçok kez dinlendiklerini ifade eden Şen, "Bu durum çocuklarda mağduriyete yol açıyor, zira Milli Eğitim Bakanlığı çocukların ifadelerini pedagog eşliğinde almıyor" dedi.

Öte yandan, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Özkan, davayı yakından takip edeceklerini söyledi. Çocuklara yönelik işlenen bu tür suçlar karşısında tüm mağdurların ve mağdur yakınlarının kendilerine ulaşmalarını istediklerini belirten Özkan, "Bizler hem hukuki hem de psikolojik olarak her türlü yardımı vermeye hazırız. UCİM'in internet sitesi olan, 'www.ucim.org.tr' adresinden bizlere her türlü istismarı ihbar edebilirler" dedi.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kız öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla yargılanan Din Kültürü öğretmeni serbest bırakıldı
Suriyeliler küçük kıza tecavüz etti iddiası Denizli'yi ayağa kaldırdı
İzmir Adliyesi'nde gaz sızıntısında 1 kişi hayatını kaybetti
Türkiye genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
İşte Arda Turan-Berkay kavgasına ait polis raporu
Saldırgan koca tartıştığı eşinin yüzünü bıçakladı
Arda Turan hastanede ateş etti iddiası
8. Malatya Uluslararası Film Festivali sürprizlerle başlayacak
Yaşar İpek'ten Arda Turan hakkında küfürlü paylaşım
-
Çok Okunanlar
Hastasının saldırısına uğrayan Dr. Fikret Hacıosman hayatını kaybetti - Fikret Hacıosman kimdir?
Hastasının saldırısına uğrayan Dr. Fikret Hacıosman hayatını kaybetti - Fikret Hacıosman kimdir?
Endonezya'da depremin neden olduğu tsunamide bilanço ağır
Endonezya'da depremin neden olduğu tsunamide bilanço ağır
Antalya'da yıldız yağmuru var
Antalya'da yıldız yağmuru var
Düğün hazırlığı yapan genç balkondan düşerek hayatını kaybetti
Düğün hazırlığı yapan genç balkondan düşerek hayatını kaybetti
Ticaret Bakanlığı Ankara'daki ekmek zammını durdurdu
Ticaret Bakanlığı Ankara'daki ekmek zammını durdurdu
Fransız aktör Vincent Cassel Antalya Film Festivalinde
Fransız aktör Vincent Cassel Antalya Film Festivalinde
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
Kız öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla yargılanan Din Kültürü öğretmeni serbest bırakıldı
Kız öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla yargılanan Din Kültürü öğretmeni serbest bırakıldı
Suriyeliler küçük kıza tecavüz etti iddiası Denizli'yi ayağa kaldırdı
Suriyeliler küçük kıza tecavüz etti iddiası Denizli'yi ayağa kaldırdı
İzmir Adliyesi'nde gaz sızıntısında 1 kişi hayatını kaybetti
İzmir Adliyesi'nde gaz sızıntısında 1 kişi hayatını kaybetti
Türkiye genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Türkiye genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
İşte Arda Turan-Berkay kavgasına ait polis raporu
İşte Arda Turan-Berkay kavgasına ait polis raporu
Saldırgan koca tartıştığı eşinin yüzünü bıçakladı
Saldırgan koca tartıştığı eşinin yüzünü bıçakladı
Arda Turan hastanede ateş etti iddiası
Arda Turan hastanede ateş etti iddiası
8. Malatya Uluslararası Film Festivali sürprizlerle başlayacak
8. Malatya Uluslararası Film Festivali sürprizlerle başlayacak
Yaşar İpek'ten Arda Turan hakkında küfürlü paylaşım
Yaşar İpek'ten Arda Turan hakkında küfürlü paylaşım
Sivasspor, Fenerbahçe'yi eliboş göndermek istiyor
Sivasspor, Fenerbahçe'yi eliboş göndermek istiyor
İstanbul Şirinevler'de okul yangını
İstanbul Şirinevler'de okul yangını
Arda Turan aynı gece bir başka olaya daha karışmış
Arda Turan aynı gece bir başka olaya daha karışmış

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık