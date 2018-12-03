Kız kardeşlerine cinsel istismarda bulunan adamın kolunu kırdılar

Bursa'da bir grup vatandaş, kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu şüphesiyle 45 yaşında bir adamı linç etmek istedi. Linç edilmek istenen şüpheli, kız çocuğunun ağabeyleri ve arkadaşları tarafından feci şekilde darp edilirken, kolu kırıldıktan sonra polise teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre Nilüfer ilçesinde 45 yaşındaki S.Ç. isimli şüpheli, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunurken yakalandı. Kız çocuğuna sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğu sırada ağabeyleri tarafından yakalanan çocuk istismarcısı, ağabeyler ve arkadaşları tarafından darp edildi. Olay sırasında cep telefonuna kaydedilen çocuk istismarcısının, önce iddiaları reddettiği ardından ise "Hepiniz haklısınız" diyerek kabul ettiği duyuluyor.

KOLUNU KIRIP POLİSE TESLİM ETTİLER

Vatandaşların büyük öfkesiyle karşılaşan çocuk istismarcısının kolunun kırıldığı öğrenildi. Polis ekipleri gelene kadar vatandaşlar tarafından darp edilen S.Ç. polis ekiplerine teslim edilirken emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.