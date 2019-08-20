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Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer tatilde
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer tatilde

Ege'de tatillerine devam eden Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in 700 bin lira değerindeki tekneleri gözlerden kaçmadı.

Ege'de tatillerine devam eden Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in 700 bin lira değerindeki tekneleri gözlerden kaçmadı.

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, tatile çıktı. Deniz tutkunu olan Tatlıtuğ, 700 bin TL'lik teknesi ve 300 bin liralık zodyaklı botuyla Marmaris'te objektiflere yakalandı.

Üç gün boyunca denize sıfır ormanlık alanda tatil yapan ikili, daha sonra 110 bin euroluk (yaklaşık 700 bin lira) lüks teknelerine geçti. Ünlü çift, bir süre lüks teknenin arka kısmında oturup sohbet etti.

Tatlıtuğ daha sonra ise tekneden bota geçti. Yakışıklı oyuncu 300 bin liralık zodyak botla denize açılırken stil danışmanı eşi de teknede kaldı. En büyük hobilerin başında balık tutmak gelen ünlü oyuncunun bu tutkusu için aldığı lüks bottaki olta takımı da gözden kaçmadı. Başarılı oyuncu, yola çıkmadan önce de zodyak botun tüm kontrollerini yapmayı da ihmal etmedi. Tatlıtuğ, botuyla önden giden lüks teknesini takip etti.


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