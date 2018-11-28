Kitaplarını alan lise öğrencileri metrobüse koştu

İstanbul Avcılar'daki Şehit Murat Kocatürk Imam Hatip Lisesi öğrencileri örnek bir projeye imza attı. 20 kadar lise öğrencisi, kitaplarını alarak metrobüse bindi ve yol boyunca kitaplarını okudu. İstanbullular'a kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için hayata geçirilen projeye tanık olan diğer yolcular öğrencileri takdir ederken, kitaplarını alarak okumaya başladı.

'Kitap Avıları Yollarda' isimli proje kapsamında pilot okul olarak seçilen Avcılar Şehit Murat Kocatürk Imam Hatip Lisesi'nden 20 öğrenci Avcılar'dan Cevizlibağ istikametine doğru yola çıkmak üzere metrobüse bindi. Üzerlerine "Hiçbir taşıt bizi okumak kadar uzaklara götüremez" yazılı beyaz renkli tişörtlerini giyen liseliler, yanlarında getirdikleri kitaplarını yol boyunca okudu. Bazıları ayakta, bazıları oturarak yolculuk eden öğrenciler, kitaplarını okuyarak diğer vatandaşları teşvik etti.

BÜYÜKLERİNDEN ALKIŞ ALDILAR

Kitap okuyan gençleri yanlarında gören büyükleri ise önce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı yolcular öğrencilerin ders çalıştıklarını düşünerek onlara başarı dilerken, bazıları ise "Onlar gerçekten okusun, kimseye yer vermesinler razıyız" diye konuştu.

Avcılar'dan Cevizlibağ durağına kadar başlayan ve dönüş yolunda da devam eden yolculukta öğrencileri gören yaşlı bir yolcu “Otobüste kitap okumak çok zor. Göz ucuyla ne okuduklarına baktım bir şey okuyamadım” dedi. Bir başka yolcu ise, kitap okuma yerine pencereden diğer araçları izlemeyi tercih ettiğini ifade etti. Bazı öğrenciler araçtan inerken proje kapsamındaki kitapları yanlarında oturan yolcuya hediye etti, bazı öğrenciler de okunması için boş koltuğa bıraktı.

Proje sorumlularından Tayfun Usta, kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için benzer çalışmayı haftada bir gün diğer lise öğrencileriyle metro, tramvay, deniz hatları, İETT otobüsleri, çeşitli meydanlarda sürdüreceklerini söyledi.