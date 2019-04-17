Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Kitap Hediye Günü 21 Nisan'da!
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Yaşam - - Editör: Armoni BAYAR

Kitap Hediye Günü 21 Nisan'da!

Herkese Kitap Vakfı'nın 2015 yılında başlattığı ve her Nisan ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Kitap Hediye Günü kapsamında, tüm kitapseverlerin tanımadığı birine kitap hediye etmesi bekleniyor.

Herkese Kitap Vakfı tarafından başlatılan Kitap Hediye Günü'nün bu yıl dördüncüsü kutlanıyor. Türkiye'de kitap okumayı sevdirmek ve yaygınlaştırmak için çalışmalar yapan Herkese Kitap Vakfı, , Kitap Hediye Günü kutlamalarına 21 Nisan Pazar saat 10:30'da İstanbul Sütlüce'de bulunan Miniatürk'te başlayacak. Herkese Kitap Vakfı Kurucu Genel Başkanı Bülent Şenver, Kültür A.Ş. Genel Müdürü ve Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanının katılacağı törende çocuklar “Kitap Ağacı”ndan kitaplar toplayacak. Öğleden sonra da ünlü yazarlar, İstinyePark Alışveriş Merkezi'nde ziyaretçilere kitaplarını hediye edecek. D&R mağazaları ve kutlamaya katılan diğer kitapçılar, Kitap Hediye Günü'ne özel indirimler uygulayacak ve İstinyePark ziyaretçilerine sürprizler yapacak.

Türkiye'nin çocuklarına kitap etme alışkanlığı olan 180 ülke arasında 140'ıncı sırada yer aldığını belirten Bülent Şenver, şu yorumu yaptı:

“Kitap en değerli hediyedir. Kitap okumak insanın zihnini, ruhunu ve vicdanını geliştiren en önemli alışkanlıktır. Ancak yapılan araştırmalar ‘Ders kitabı dışında hiç kitap okumuyorum' diyenlerin oranının yüzde 39 olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca okullarımızın yaklaşık yüzde 70'inde kütüphane bulunmuyor. İşte tam da bu yüzden çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmalıyız. Kitap Hediye Günü'nde herkes, herkese kitap hediye etsin.”


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kitap Hediye Günü 21 Nisan'da!
Notre Dame Katedrali için bağışlar 1 milyar dolara yaklaştı
Omurilik felçli Alper'in hedefi 200 metre
Van'da kadın öğrenciler cinsiyetçi spor algısını yıkmak için sahaya çıktı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' için önlem
Maltepedeki sayım bitti! Şimdi ne olacak?
Gürgen Öz baba oldu
Minik Işıl, indiği servisin altında kalarak yaşamını yitirdi
İstanbulkart uluslararası alışveriş kartı olacak
-
Çok Okunanlar
Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı
Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı
Anıtkabir'e giden İmamoğlu, Ankara'da Akşener' i ziyaret etti
Anıtkabir'e giden İmamoğlu, Ankara'da Akşener' i ziyaret etti
Ukrayna'da başkan adayları alkol ve uyuşturucu testinden geçti
Ukrayna'da başkan adayları alkol ve uyuşturucu testinden geçti
Yunanistan için vize Kuşadası'ndan alınabilecek
Yunanistan için vize Kuşadası'ndan alınabilecek
İstanbul seçiminde işte son rakamlar
İstanbul seçiminde işte son rakamlar
Binali Yıldırım: 'YSK hangi yönde karar verirse versin başımızın üstünde yeri vardır'
Binali Yıldırım: 'YSK hangi yönde karar verirse versin başımızın üstünde yeri vardır'
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Son Haberler
Kitap Hediye Günü 21 Nisan'da!
Kitap Hediye Günü 21 Nisan'da!
Notre Dame Katedrali için bağışlar 1 milyar dolara yaklaştı
Notre Dame Katedrali için bağışlar 1 milyar dolara yaklaştı
Omurilik felçli Alper'in hedefi 200 metre
Omurilik felçli Alper'in hedefi 200 metre
Van'da kadın öğrenciler cinsiyetçi spor algısını yıkmak için sahaya çıktı
Van'da kadın öğrenciler cinsiyetçi spor algısını yıkmak için sahaya çıktı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' için önlem
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' için önlem
Maltepedeki sayım bitti! Şimdi ne olacak?
Maltepedeki sayım bitti! Şimdi ne olacak?
Gürgen Öz baba oldu
Gürgen Öz baba oldu
Minik Işıl, indiği servisin altında kalarak yaşamını yitirdi
Minik Işıl, indiği servisin altında kalarak yaşamını yitirdi
İstanbulkart uluslararası alışveriş kartı olacak
İstanbulkart uluslararası alışveriş kartı olacak
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Hakim ve Savcılar Kurulu Rabia Naz soruşturması için müfettiş görevlendirdi
Hakim ve Savcılar Kurulu Rabia Naz soruşturması için müfettiş görevlendirdi
Denizli'nin Honaz ilçesinde seçim yenilenecek
Denizli'nin Honaz ilçesinde seçim yenilenecek

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji