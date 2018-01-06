Kışlada acemi er canlı bomba iddiasıyla tutuklandı

Manisa 1.'nci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'na bağlı Albay Arif Seyhun Kışlası'na 1 ay önce temel eğitimi almak üzere teslim olan ve kimliği açıklanmayan asker, terör örgütü İŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

CANLI BOMBA ŞÜPHESİYLE MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Adliyeye sevk edilen asker, tutuklandı. Askerin canlı bombacısı olduğu şüphesiyle hakkında yakalama çıkarıldığı öğrenildi.

EĞİTİM TUGAYINDA ORTAYA ÇIKARILDI

Manisa 1.'nci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'na bağlı Arif Seyhun Kışlası'na 1 ay önce katılan, ismi açıklanmayan bir askerin İŞİD üyesi olduğu anlaşıldı.

YAKALAMA KARARI SİVEREK'TE VERİLMİŞ

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nce, acemi erlere yönelik kimlik sorgulanmasında, Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinden gelen asker hakkında, terör örgütü İŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

Acemi asker, geçtiğimiz 16 Aralık'ta gözaltına alındı ve sevk edildiği adliyede tutuklandı. İsmi açıklanmayan askerin, İŞİD'in canlı bombacısı olduğu şüphesiyle hakkında yakalama çıkarıldığı öğrenildi.