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Kıskançlık krizine girdi eşini boğazından bıçakladı
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Sağlık - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Kıskançlık krizine girdi eşini boğazından bıçakladı

Adana'da eşinin kendisini aldattığını düşünen 47 yaşındaki Fuat k. kıskançlık krizine girerek ekmek bıçağıyla eşini boğazından bıçakladı.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde kıskançlık krizine giren bir koca dehşet saçtı. Fuat K. isimli şahıs, eşinin kendisini aldattığını düşünerek eşi Neval K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gözleri dönen koca ekmek bıçağıyla eşini boğazından bıçakladı. Kıskanç kocanın saldırısı sonrası 31 yaşındaki Neval K. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Fuat K. polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre olay şu şekilde gelişti. 15 yıllık evli olan Fuat-Neval K. çifti önceki gece tartışmaya başladı. Eşinin kendisini aldattığını düşünen Fuat K. "Sen beni aldatıyorsun, başkalarıyla birlikte oluyorsun, benimle birlikte olmuyorsun"  deyip eşine şiddet uygulamaya başladı. Eşinin verdiği yanıtlara inanmayan saldırgan koca hızını alamayarak mutfaktaki ekmek bıçağını aldı. Eşini boğazından bıçaklayan Fuat K. olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

TALİHSİZ KADININ İMDADINA KOMUŞULARI YETİŞTİ

Fuat ve Neval K. çiftinin evinden yükselen sesler sonrası eve gelen komşuları korkunç manzarayla karşılaştı. Genç kadını yerde kanlar içinde gören komşuları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Neval K.'nın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

SALDIRGAN KOCA TUTUKLANDI

Bu arada polis zanlı kocayı yakaladı. Zanlı ifadesinde eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü bu nedenle bıçakladığını söylediği öğrenildi. Fuat K., ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı


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