Kısır olmak istemiyorsanız cep telefonundan uzak durun!

Özellikle cep telefonlarına yönelik olarak dikkatli olunması gerektiğini paylaşan uzmanlar, Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen bir çalışmada cep telefonlarına gereğinden fazla yakın olmanın, kanser, hafıza bozukluğu ve üreme sorunları gibi önemli problemleri tetiklediğini işaret ediyor.

Uzmanlar cep telefonlarını vücudumuzdan olabildiğince uzak tutmamız gerektiğinin altını çizerken, bu aletlerin bilgiyi iletebilmek için radyofrekans dalgaları kullandığını ve söz konusu bu dalgaların belli açılardan radyasyon niteliği taşıdığını kaydediyor.

Vücudumuzun bu radyofrekans dalgalarına uzun süre maruz kaldığında çeşitli risklerin ortaya çıktığını savunan uzmanlar, yetişkinler için cep telefonunun en az kol boyu mesafesi kadar uzak durması gerektiğini belirtiyor.

Teknoloji devleri cep telefonu kullanıcılarını bu konuda uyaran notları ürünlerine yerleştirmeye başlamışken, özellikle Iphone için RF salınımının, vücuttan 5mm uzaklık için test edilmiş ve zararsız sınırlar içinde bulunduğunu da hatırlatmakta fayda var.

Fakat uzmanlar yine de hoparlör kullanımı veya kulağa yaklaştırmaksızın konuşmayı sağlayan aksesuarlar (kulaklık gibi) tercih edilmesi gerektiğini savunuyor.

Bilim insanları yapılan bu çalışmaların yanı sıra cep telefonlarının daha çok beyin ya da kulakta tümör oluşturduğuna dair hatırlatmalarda da bulunurken, son çalışmalar zararlı etkilerin daha çok gençlerde uyku ve dikkat bozukluklarıyla ilişkili olduğunun gösteriyor. Ayrıca çalışmanın endişe verici diğer sonuçları ise erkeklerde düşük sperm sayısı ve kötü sperm kalitesiyle ilişkili.