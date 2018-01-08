Kış tatili yapayım derken kalp krizi geçirmeyin

Özellikle bu dönemi kış tatili yaparak geçirmeyi düşünenlerin dikkatli olması gerektiğini ifade eden uzmanlar, ni yüksek rakıma çıkma ve soğuğa maruz kalma ile, akşamları aşırı yemek, alkol-sigara tüketimi gibi noktaların ölümcül hatalar olabileceğini kaydediyor.

Sabah alışılmadık kayak, snoqboard gibi egzersizlerin kış tatillerinde özellikle ilk günlerde kalp krizi riskini arttırdığının saptandığını belirten uzmanlar, yine kış aylarındaki düzenli egzersizin, yaz aylarına göre daha az olmasının, hareketsizliğin, kilo almanın, kapalı ortamlarda sigara maruziyetinin fazlalığının, yağlı gıda tüketiminin artmasının da kalp damar hastalığı görülme riskini artırıcı etkenler olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Uzmanlar kış aylarında akut solunum yolu enfeksiyonlarının daha fazla gözlemlendiğini belirtirken, kalp yetersizliği hastalarının kış aylarında daha fazla hastaneye yattığının belirlendiğini ve aynı dönemde ölümlerin daha fazla olduğunu saptandığını paylaşıyor.

Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen bir diğer çalışmanın kalp yetersizliği olan hastalarda aralık-nisan döneminde yılın diğer aylarına göre kalp yetersizliğine bağlı hastaneye yatışların çok daha fazla olduğu saptandığı yönünde olduğunu belirten uzmanlar, kış aylarında gribal enfeksiyona yakalanma ve grip salgını riskinin daha fazla olduğunu aktarıyor.

Kışa girmeden kalp yetersizliği olan veya koroner kalp hastalığı bulunan kişilerin ekim-kasım döneminde o yılki grip aşılarını yaptırmaları tavsiyesinde bulunan uzmanlar, soğuk havalarda sıkı giyinmenizi ve vücut ısınızı iyi muhafaza etmenizi öneriyor.