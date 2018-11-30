Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor hangi araçlara zorunlu

Kış lastiği uygulamasında yeni dönem yarın başlıyor. Sürücüler, Karayolları Trafik Kanunu gereği 1 Aralık 2018 tarihinden, 1 Nisan 2019 tarihine kadar kış lastiği ile trafiğe çıkacak. Zorunlu kış lastiği kuralına uymayan sürücülere ise yeni düzenlemeye göre 715 TL para cezası uygulanacak. Peki, kış lastiği uygulaması hangi araçlarda zorunlu?

Kış aylarının gelmesiyle birlikte yolcu ve eşya taşımada kullanılan araçlara 1 Aralık itibariyle zorunlu kış lastiği takılacak. Trafikte kış aylarında meydana gelebilecek olası kazalara karşı alınan etkin önemler arasında gösterilen kış lastiği uyuglması, illerin iklim şartlarına göre belli süreler için zorunlu tutuluyor.

KIŞ LASTİĞİ KURALINA UYMAMANIN CEZASI NE KADAR?

Yeni düzenlemeye göre yarın (1 Aralık 2018) tarihinden 1 Nisan 2019'a kadar sürecek olan kış lastiği kuralına uymamanın cezası 715 TL olarak belirlendi. Kış lastiği cezası gelecek yıldan itibaren yüzde 23,73 oranında zamlanacak. Yeni yılda kış lastiği kuralına uymamanın cezası 1 Ocak 2019 itibarıyla 885 liraya çıkarılacak.

LASTİK OTELİ KULLANMA ÜCRETLERİ

Söz konusu zorunluluk dolayısıyla yapılacak kış lastiği değişimi, binek araçlar için lastik ebatlarına göre 50-60 lira karşılığında yapılıyor. Lastik değişimi yapılan yerlerde bulunan "lastik otelleri"ni tercih eden araç sahiplerinin 1 Nisan 2019'a kadar ödeyecekleri ücret ise 100 lira ile 110 lira arasında değişiyor.

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

Söz konusu uygulamayla, kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağdur olması önlenmeye çalışılıyor.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

Araç lastiklerinin raf ömrü uygun saklama koşullarında 10 yıl iken, kullanımdaki araç lastiklerinin ömrü ise 3-5 yıl arasında değişiyor.

KIŞ LASTİĞİ SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Lastik Sanayicileri ve Ithalatçıları Dernegi (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, kış lastiğinin neden kullanılması ve bu lastiklerin seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlara değinerek, "Kış lastiklerinin, otomobilin 4 pozisyonunda birden kullanılması gerekiyor. Araçta sadece 2 lastiğin kış lastiği olması, ani frenleme ve viraj alma gibi manevralar sırasında aracın kontrolünü zorlaştırır." değerlendirmesinde bulundu.

Kış lastiklerini yaz lastiklerinden ayırt edebilmek için yapısal farklılıklarının yanı sıra yanaklarındaki markalamaya dikkat dilmesi gerektiğini kaydeden Kurt, şunları kaydetti:

"İlgili tebliğe göre, (M S) işareti ile birlikte severe snowflake işareti, aadece (M S) işareti, sadece severe_snowflake işareti olan lastikler, sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen 'çivili lastikler' kış lastiği olarak kabul edilmektedir. Araç sahiplerinin öncelikle bu işaretlere dikkat etmesi gerekir. Kış lastiklerini veya diğer lastikleri saklama sırasında güneş ışınlarıyla yüksek mor ötesi ışın içeren güçlü yapay ışınların ürün üzerine gelmesi önlenmelidir. Depo zemini; betondan düzgün yapılmış olup, temiz olarak muhafaza edilmelidir. Depo ortamı mümkün olduğunca serin, kuru ve havalandırılmış olmalıdır. Ürünlerin tesisat boruları ve radyatörlerle doğrudan teması önlenmelidir. Tavan/çatı, pencereler, giriş ve benzeri yerlerden su sızıntısı olmamalıdır. Ürünleri kirletecek ve/veya zarar verecek maddeler ve yağlar depoda bulunmamalıdır."