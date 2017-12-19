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Kış depresyonu kapınızı çalmış olabilir
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Yaşam - - Editör: Merve Ece İNAN

Kış depresyonu kapınızı çalmış olabilir

Dünya genelinde yapılan araştırmalar kış aylarında havanın erken kararması, gün ışığından daha az yararlanmak, soğuyan havalar ve fiziksel etkinlik alanlarımızın kısıtlanmasının kış depresyonunu tetiklediğini ortaya koyuyor.

Beynimizin sonbahar ve kış aylarında gün ışığının azalmasıyla birlikte farklı tepkiler verdiğini belirten uzmanlar, kış depresyonunun altında serotonin ve melatonin'in kan düzeylerindeki değişikliklerle ilişkili olduğu vurguluyor.

Serotonin ve melantoninin insanlarda uyku ve uyanıklılık döngüsünü, enerjisini ve ruh halini düzenlemeyle ilgili olduğunun altını çizen uzmanlar, günışığında geçen sürenin azalması ve karanlık saatlerin uzamasıyla melatonin düzeylerinde artış ve serotonin düzeylerinde azalma olduğu üzerinde duruyor. Bu da depresyonun oluşması için gereken biyolojik koşulları yaratabileceğini hatırlatan uzmanlar, gribin nasıl bağışıklık sistemi zayıf olan kişiye etki ediyorsa mevsimsel depresyonun da yatkın kişilerde daha fazla gözlemlendiğini hatırlatmalıyız.

Kendini her mutsuz hisseden kişinin kış depresyonunda olmayacağının altını çizen uzmanlar, depresyondaki kişilerin çoğunlukla mutsuz olduğunu ancak her mutsuzlukta da paniğe kapılanmaması gerektiğini savunuyor.

Önce sıradan mutsuzluktan daha çok yakınması olduğunu ayırt etmeli. Depresyon hem bedensel hem de ruhsal çökkünlük halidir. Mutsuzluk ise elimizdekilerin beklentimizin gerisinde kalması ya da beklemediğimiz olumsuzluklarla ortaya çıkan bir ruh halidir. Mutsuzlukla oluşan olumsuz duygu zamanla azalır, kişi normalize olur. Olumsuz duygulara bedensel belirtiler eşlik ediyorsa, bu belirtiler artma eğiliminde ise ya da azalmıyor ve süre iki haftayı geçmişse depresyon olasılığı beliriyor demektir.


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