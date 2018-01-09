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Kış aylarında cildiniz için nemlendiricinizi eksik etmeyin
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: Merve Ece İNAN

Kış aylarında cildiniz için nemlendiricinizi eksik etmeyin

Uzmanlar havaların soğumasıyla birlikte evlerin, iş yerlerinin, alışveriş merkezlerinin ve toplu taşıma araçlarının yeteri kadar havalandırılmadığının altını çiziyor.

Elektrikli soba, kalorifer ve klima gibi ısı kaynaklarının cildin nemsiz kalmasına sebebiyet verdiği üzerinde duran uzmanlar, bunun da cildin kurumasına, çatlamasına neden olduğunu belirtiyor.

Ciltte yaşanan sorunların gündelik ilişkileri de etkilediklerini dile getiren uzmanlar, soğuk kış aylarında cildinize mutlaka özen göstermeniz gerektiğini vurguluyor. 

Soğuk havada mutlaka nemlendirici kullanılması gerektiğini paylaşan uzmanlar, özellikle soğuk havada sokakta yürümek zorunda kalıyorsanız, otobüs, metro, metrobüs gibi ortamlarda bulunuyorsanız elinizden nemlendirici kremi eksik etmemenizi tavsiye ediyor.

Cildimizin gün içinde ihtiyacı olan nem ihtiyacını göz ardı etmememiz gerektiğini belirten uzmanlar, protein, vitamin ve antioksidan bakımından zengin içerikteki nemlendiricilere yönelmenizi öneriyor.

Nemlendiricilerin yüzünüzün yumuşacık, pürüzsüz olmasını sağlayacağını kaydeden uzmanlar, aktioksidanların da E Vitamini, cildinizi yumuşatır ve bakımını sağladığını hatırlatıyor.

Kış aylarında doğru beslenmenin, cildin ihtiyaç duyduğu vitaminleri, mineralleri almak cildin daha sağlıklı olmasını sağladığını belirten uzmanlar, böylelikle yapılacak cilt bakımlarının daha etkili olacağını savunuyor.

Kış aylarında cilt daha çok “omega3”e ihtiyaç duyduğu için balık tüketimi ihmal edilmemelidir. Ayrıca taze sebze ve meyveler de sofralardan eksik edilmemelidir.

Özellikle sabahları uykudan uyandıktan sonra eller ve yüzler yıkanırken sıcak su ile başlanıp, durulama sırasında soğuk su kullanılmalıdır. Bu durum yüzde şok etkisi yaratarak kan dolaşımını hızlandırır. Hızlanan kan dolaşımı ise yağ ve ter bezlerini harekete geçirerek cildi yumuşatır.


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