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Kış aylarında beslenme bozuklukları kolesterolü fırlatıyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Sağlık - - Editör: Merve Ece İNAN

Kış aylarında beslenme bozuklukları kolesterolü fırlatıyor

Uzmanlar havaların soğumasıyla birlikte vücudumuzun karbonhidrat ihtiyacının arttığını işaret ederken, tükettiğimiz kalorili yiyeceklerin yağlanmaya sebebiyet verdiğini hatırlatıyor.

Özellikle kış aylarında artan yağ oranının kolesterolü birebir olumsuz etkilediğini belirten uzmanlar, yaz aylarında sıcaklar nedeniyle ister istemez kesilen iştahın kış aylarında havaların soğumasıyla yine arttığını dile getiriyor.

Kış aylarında kişilerin daha ağır yemekler tüketmeye eğilimli olduğunu kaydeden uzmanlar, bu durum da  vücudun harcayabileceğinden daha fazla enerji almasına sebebiyet verdiğini ve fazla gelen enerjinin ise yağa dönüştüğünü vurguluyor. Artan yağ oranının doğal olarak kolesterolü yükselttiğini de hatırlatan uzmanlar, kış aylarında beslenme konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Her insanın kanında olması gereken bir madde olan kolesterolün, beslenme eksikliği bulunanlarda veya zafiyet geçirenlerde çok düşük değerlerde seyrettiğini ve bunu tehlikeli olduğunu hatırlatmakta fayda var. Uzmanlar kişinin kolesterol düzeyi değerlendirilirken mutlaka ek başka hastalıkları olup olmadığının da göz önünde bulundurulması gerektiğini kaydederken, halk arasında kötü huylu olarak bilinen LDL kolesterolünün üst sınırının sağlıklı bir kişide 200 olması gerektiğinin altını çiziyor.

Yani şeker, kalp hastalığı öyküsü bulunmayan kişilerde LDL kolesterolünün 200'e dek normal kabul edildiğini belirten uzmanlar, hastanın şeker, kalp veya damar hastalığı varsa, kolesterol düzeyini 70'e kadar indirmek gerektiğini savunuyor. Cinsiyetine yönelik bir takım genetik faktörlere dayalı olarak kadınlar, erkeklere oranla kolesterol artışına daha yatkındır. Kadınların beslenme alışkanlıkları ve tatlıya olan düşkünlükleri de kolesterole zemin hazırlar.


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